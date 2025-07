Una joven se hace viral tras quedarse encerrada en un bazar de Sevilla: "Tuve que coger un vaper porque para dos horas de espera lo necesité"

Hace unos días, María, una joven sevillana, se hizo viral en TikTok al subir varios vídeos contando —y mostrando— cómo quedó encerrada en un bazar en la capital andaluza. Lo que comenzó como una tranquila tarde de compras terminó convirtiéndose en una experiencia surrealista que ha arrasado en redes, acumulando millones de visualizaciones.

En los vídeos compartidos en la red social, se ve a María corriendo hacia la puerta del local, completamente a oscuras, mientras la verja metálica ya estaba prácticamente bajada. Golpeaba con insistencia el cristal, pero nadie parecía percatarse.

La tensión se mezclaba con el desconcierto y el toque cómico que ella misma aportaba. En otro de los vídeos, aparece recorriendo los pasillos del bazar con la linterna del móvil encendida. Explica que la policía, a la que había llamado, le indicó que caminara por el local para intentar activar la alarma, con la esperanza de que alguien del sistema de seguridad la viera. Finalmente, una luz se encendió y una voz del servicio de alarmas le habló, aunque en ese momento todavía no se había localizado al dueño.

Toda esta experiencia quedó registrada en TikTok, donde María mostró también cómo se le acababa la batería del móvil en plena llamada con la policía, y cómo decidió coger un cargador del propio bazar para poder continuar comunicándose.

La historia tuvo tanto revuelo que María apareció en el programa “Y ahora Sonsoles” de Antena 3, donde detalló lo ocurrido. Allí explicó que todo comenzó mientras se encontraba dentro del probador: “Me quedé a oscuras de repente. Cuando se apagó la luz no pude salir corriendo porque justo me estaba probando ropa”, contó. Al salir, vio que la verja ya estaba bajando y, por más que golpeó el cristal y gritó, el dueño no la escuchó y cerró el local sin darse cuenta de que aún había alguien dentro.

Durante la entrevista, también relató cómo llamó inmediatamente a la policía para explicar la situación, recalcando que “les dije que no era una broma”. Mientras hablaba con los agentes, el teléfono se le apagó por falta de batería y fue cuando, sin pensarlo dos veces, tomó prestado un cargador del propio bazar. “El hombre se va a enterar por la tele de que le cogí uno”. La espera fue larga, por lo que también se permitió otro pequeño préstamo: “Le tuve que coger un vaper también, porque para casi dos horas de espera lo necesité”.

Finalmente, tal y como ya había mostrado en sus vídeos, la policía consiguió contactar con el servicio de seguridad, y estos lograron localizar al propietario, quien acudió al local tras casi dos horas de encierro.