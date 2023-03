El 41% de los jóvenes realiza manualidades para mejorar su salud mental

Las manualidades textiles mejoran el bienestar emocional y, en España, hasta el 41% de los jóvenes recurre a hobbies creativos o de Do It Yourself (DIY), según recientes análisis de mercado.

En concreto, actividades como ganchillo, punto o macramé son las que más contribuyen a este bienestar físico y mental, como reconoce la multinacional española Katia, que ha observado un notable aumento en la demanda de sus productos textiles en los últimos dos años.

La felicidad y el bienestar son reconocidas por la ONU como aspiraciones universales de los seres humanos desde 2012, cuando se concretó el 20 de marzo como Día Internacional de la Felicidad. Desde entonces, empresas y gobiernos colaboran a este propósito. Entre ellas, la firma Katia defiende la realización de creaciones textiles como vía para mejorar el estado emocional y reducir el estrés, tanto entre jóvenes como en adultos.

Sonia Castelló, presidenta consejera delegada de Katia, sostiene que las manualidades textiles “son una forma creativa y terapéutica de expresarse, lo que resulta muy útil para regular las emociones, o bien simplemente participar y formar parte de una comunidad crafter que tenga sus mismos hobbies”.

Los tres grandes beneficios

Crear por uno mismo prendas de ropa y decoraciones es muy positivo para la salud mental. Tanto es así que incluso existe una modalidad denominada lanaterapia, un proceso que engloba prácticas como tejer, hacer ganchillo, hilar o fieltrar como actividades reparadoras y relajantes.

Entre los beneficios que destaca la compañía con respecto a la realización de este tipo de actividades, figuran como principales:

La mejora de la concentración y la capacidad motriz . El cerebro humano se enfoca en la tarea textil y así la persona se distrae de los problemas cotidianos, lo que fomenta la relajación y la reducción del estrés.

y la capacidad . El cerebro humano se enfoca en la tarea textil y así la persona se distrae de los problemas cotidianos, lo que fomenta la relajación y la reducción del estrés. El aumento de la autoestima y la autoconfianza, pues permite a la persona crear algo con sus propias manos y sentirse después satisfecha con el resultado.

y la autoconfianza, pues permite a la persona crear algo con sus propias manos y sentirse después satisfecha con el resultado. El desarrollo de la conexión social y la sensación de pertenencia a una comunidad de personas creativas que comparten los mismos intereses.

Así se ha formado la conocida comunidad crafter, personas aficionadas a las manualidades textiles y a la popular tendencia del Hazlo tú mismo (Do It Yourself, DIY, por sus siglas en inglés). Esta se suma al resto de grupos que, a partir de hobbies -deporte, meditación, tecnología o redes sociales-, encuentran una vía de escape enriquecedora para desconectar y cuidar su bienestar psicológico.

“En la sociedad en la que vivimos, protagonizada por la inmediatez, tejer es como el nuevo yoga, una forma de disfrutar del presente con calma. Por eso, creemos que este tipo de manualidades son para todo el mundo”, aseguran desde Katia.

Uno de los objetivos de esta compañía es contagiar la pasión por las manualidades. Por eso han puesto en marcha Katia Academy, un espacio en el que cualquier usuario puede formarse a partir de sencillos tutoriales y potenciar su lado más creativo y original.