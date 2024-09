Este loro asustándose de la tormenta y tranquilizándose a sí mismo es lo mejor que verás hoy: “No pasa nada, primo”

En ocasiones, el sonido de los truenos en medio de una tormenta puede resultar sobrecogedor. De hecho, son muchas las personas que padecen de brontofobia. Es decir, el miedo irracional a estos fenómenos de la naturaleza. Y no sólo las personas. En el caso de los animales, es habitual que tengan miedo y permanezcan alerta hasta que el ambiente se calme.

Sin embargo, de vez en cuando, también pueden regalarnos alguna que otra anécdota graciosa. Esto es lo que le ha sucedido a un loro que se ha hecho viral por “autotranquilizarse” después de saltar asustado ante el fuerte sonido de un trueno. Así lo ha compartido en Instagram la página de Postureo Español (@postureoespañol), en una publicación que ya supera los 60 mil me gusta.

Un loro se hace viral por “autotranquilizarse”

Como podemos ver en el vídeo, el ave se encuentra tranquilamente en su jaula hasta que, de repente, escucha un trueno y se sobresalta. “¡Qué susto!”, es lo primero que exclama. Se queda quieto unos instantes y, acto seguido, comienza a decirse cosas para calmarse: “No pasa nada, hombre”. Sin embargo, es posible observar un ligero temblor, que indica que sigue asustado.

“¡Qué susto!”, vuelve a decir. “No pasa nada, primo. No te pongas nervioso, tranquilo, no pasa nada, eh. No te asustes, richo. No te pongas nervioso, tranquilo. Vamos ya, venga”. El loro trata de calmarse ante la tormenta, de una manera de lo más entrañable que no ha pasado desapercibida para los seguidores de Postureo Español.

Las reacciones: “Los animales son conscientes de esa emoción, el miedo”

Así, numerosos usuarios de la red social han decidido compartir sus impresiones sobre la forma en la que este loro trata de aplacar sus propios miedos. “Ojo, que se está autorregulando. Si os fijáis, tiembla y, según va diciendo todo, va dejando de temblar… son conscientes de esa emoción. A veces, creo que infravaloramos a los animales”, expresa @queli86. Por su parte, @mayte_robles_cabezas señala que “este loro tiene más inteligencia emocional que muchas personas”.

Finalmente, son muchos los usuarios que cuestionan el hecho de que las aves estén enjauladas; mientras que otros aseguran que no dice “primo”, sino “Berritxu” que es su nombre: Berritxu Nosellas.

Berritxu Nosellas, el loro famoso

Así es, por lo menos, como se conoce en las redes sociales. Berritxu cuenta en la actualidad con más de 21 mil seguidores en Instagram, donde su dueña comparte numerosos vídeos en los que se muestra el día a día del loro y los entrañables diálogos que mantiene ante la cámara.