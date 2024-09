Maná rompe profesionalmente con Nicky Jam por su apoyo a Trump: "Maná no trabaja con racistas"

No es nada nuevo, pero por ello no deja de resultar sorprendente. Las futuras elecciones en Estados Unidos, donde eligirán presidente el próximo 4 de noviembre, están provocando que multitud de cantantes famosos se vean obligados a posicionarse en esta dura carrera hacia la Casa Blanca que dirimen Donald Trump y Kamala Harris. En ocasiones son los propios protagonistas los que ponen el foco sobre el artista, como ocurrió recientemente con el candidato del Partido Republicano y Taylor Swift. Lady Gaga, Madonna y Bruce Springsteen son otros de los rostros conocidos de la industria de la música que hicieron público su apoyo explícito durante campañas electorales. Mientras que Adele, Queen, REM, Elton John y The Rolling Stones se limitan a pedir que no usen sus canciones en mítines políticos. El último grupo en posicionarse abiertamente en contra de Trump ha sido Maná, que ha decidido romper relaciones laborales con Nicky Jam ¿Cómo? El grupo mexicano ha anunciado que ha retirado de todas las plataformas de streaming la colaboración en el tema De pies a cabeza, que lanzaron en 2016 junto al puertorriqueño.

"Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de Pies a Cabeza de todas las plataformas digitales", explican a través de su cuenta de Instagram.

Cantantes españoles

Nicky Jam participó el pasado sábado en un mitin con el polémico político, que incluso llegó a confundir a Nicky Jam con una mujer. La postura del cantante puertorriqueño para defender a Trump es que, según él, ofrece oportunidades a la gente porque si no él, "viniendo de donde yo vengo", no conocería al presidente. Pero este argumento no ha convencido en exceso a Maná, con su líder Fer Olvera a la cabeza. "Maná no trabaja con racistas", han mostrado bien claro en sus redes sociales a través de un rótulo con fondo negro y letras de gran tamaño, entre ellas la palabra racista en rojo, en un mensaje cargado de signficado. Todo ello a pesar de que un nuevo ataque contra Trump marca una campaña sin precedentes en Estados Unidos y los famosos americanos se posicionan por Trump o Kamala

En España este fenómeno de posicionamiento político también se produce, aunque con menor intensidad. Alaska, Miguel Bosé, Marta Sánchez, Alejandro Sanz, Rozalén y Malú son algunos de los que se han mostrado más beligerantes en los últimos años. Siguen la estela de otras figuras como Julio Iglesias, Juan Pardo o Bertín Osborne, quienes también han mostrado abiertamernte su apoyo político en alguna ocasión. Al igual que José Manuel Soto, David Summers o Nacho Cano, que sigue promulgando que en España "tenemos unos señores que nos gobiernan con el odio" después de ser detenido por contratar presuntamente inmigrantes en situación irregular.