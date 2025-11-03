María Aperador, criminóloga especializada en ciberseguridad, sobre la nueva estafa de WhatsApp: "Hay que desconfiar siempre de este tipo de mensajes"

En un mundo cada vez más digitalizado, la privacidad se ha convertido en uno de los aspectos más valorados. Por ello, las grandes compañías del sector no dudan en incluir mejoras que, además de favorecer la experiencia de los usuarios, velen por su seguridad. Este es el caso de Meta, empresa matriz de WhatsApp, Instagram y Facebook; especialmente, tras observar un aumento de los intentos de fraudes en la primera de estas plataformas.

"Mucho cuidado con esta nueva estafa de WhatsApp porque ya hay miles de víctimas que han caído", advierte María Aperador, criminóloga especializada en ciberseguridad. Según el Balance de Criminalidad, elaborado por el Ministerio del Interior del Gobierno de España, entre enero y junio de 2025 se sucedieron 211.861 fraudes informáticos. Esta cifra representa un incremento interanual del 0,6%. Teniendo esto en cuenta, es fundamental permanecer atento y desconfiar ante cualquier actividad sospechosa.

Así es la nueva estafa de WhatsApp

Ahora bien, ¿en qué consiste la estafa de WhatsApp? De acuerdo con la explicación de Aperador, "te va a llegar un mensaje del banco, de atención al cliente o incluso de la propia empresa de WhatsApp; y te van a decir cualquier cosa, que ha habido un problema con tu cuenta de cualquiera de estas entidades. Siempre hay un problema". Entonces, llega la trampa: "Te van a pedir hacer una videollamada y no vas a ver quién hay conectado". Luego, "te van a pedir que pulses el botón de compartir pantalla y aquí está el truco".

"Mientras tú compartes la pantalla de tu teléfono, ellos van a ver absolutamente todo lo que tú estás haciendo", explica la criminóloga. "Si te hacen entrar en tu aplicación del banco, van a ver las pulsaciones del teclado y, por tanto, van a ver tu contraseña. Además de eso, van a ver el código SMS que te va a llegar y ese código es el que les va a dar acceso a ellos a tu cuenta del banco". De manera que los ciberdelincuentes procederán a "robarnos el dinero o duplicar la cuenta de WhatsApp".

La información es clave para prevenir el fraude y, en palabras de Aperador, "hay que desonfiar siempre de este tipo de mensajes. Nunca, nadie del banco o de la empresa de WhatsAppa nos va a pedir ayudarnos a través de una videollamada", concluye.

WhatsApp trabaja en una nueva función para evitar este fraude

Recientemente, Meta ha emitido un comunicado para informar de sus últimas herramientas anti-estafa. "En WhatsApp, lanzamos advertencias cuando intentas compartir la pantalla con un contacto conocido durante una videollamada", indica la empresa matriz. "Sabemos que los estafadores pueden presionar a sus víctimas para que accedan a la pantalla y revelen información confidencial. Con esta herramienta, ofrecemos a todas las personas más contexto para detectar y evitar estafas".

Del mismo modo, la compañía aconseja emplear siempre los canales oficiales de atención al cliente. "Si necesita ayuda, llame siempre a la línea directa oficial de la empresa o visite su sitio web para encontrar su información de contacto. No haga clic en enlaces de correos electrónicos ni mensajes de texto, y evite publicar quejas en foros públicos. Los estafadores buscan estas oportunidades".