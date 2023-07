Así es el menú para bodas de McDonalds

McDonald's, la reconocida cadena de comida rápida, ha dado un paso inesperado al lanzar un sorprendente menú para bodas. Esta iniciativa, que por el momento solo está disponible en Indonesia, ha generado un gran revuelo en las redes sociales desde que fue anunciada por la cuenta oficial de la cadena en el país.

El paquete nupcial, con un precio de 216 euros, incluye una selección de 100 hamburguesas de pollo y 100 cajas de McNuggets de cuatro piezas o bien 100 hamburguesas con queso y 100 palitos de pollo. Es importante destacar que esta propuesta está destinada exclusivamente al servicio de catering, no implica que las ceremonias se realicen dentro de los restaurantes de la cadena.

Según la cuenta de TikTok @reglas_del_caos, que ha compartido información sobre este peculiar servicio, "esto no significa que la gente se vaya a casar dentro de un McDonald's. Estos paquetes son únicamente para el catering". De esta manera, la empresa busca brindar una opción alternativa y divertida para aquellos que deseen celebrar su enlace de manera poco convencional.

En un comunicado enviado a The Sun US, McDonald's aclaró que el precio del menú nupcial no incluye la posibilidad de realizar la ceremonia dentro de un restaurante de la cadena. Sin embargo, para aquellos que busquen una boda más grande, se ofrecerá la opción de aumentar el tamaño del pedido. Además, la compañía también ha anunciado un servicio adicional de puesto de comida en el lugar de la celebración, brindando una experiencia aún más personalizada a los novios y sus invitados.

El lanzamiento de este menú para bodas ha generado opiniones encontradas entre los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos consideran que es una opción divertida y original para aquellos que buscan salir de lo tradicional, otros critican la idea, argumentando que una boda es un momento especial que merece una atención y un servicio de mayor categoría.

No obstante, esta iniciativa no es la primera incursión de McDonald's en el ámbito de las bodas. En países como Hong Kong y Singapur, la cadena ha ofrecido paquetes de boda desde hace varios años, con servicios que incluyen decoración temática, una tarta de bodas inspirada en las famosas hamburguesas Big Mac y hasta la presencia de un personalizado Ronald McDonald.

En conclusión, McDonald's ha dado un paso audaz al lanzar su menú para bodas en Indonesia, ofreciendo a las parejas una opción diferente y divertida para celebrar su enlace. Aunque el paquete no incluye la posibilidad de casarse en un restaurante de la cadena, representa una alternativa peculiar y más económica para aquellos que desean marcar la diferencia en uno de los días más importantes de sus vidas. Sin duda, esta propuesta demuestra la capacidad de adaptación y la creatividad de McDonald's para llegar a nuevos mercados y satisfacer las demandas de sus clientes en todo el mundo.