Un muerto y nueve heridos, tres de ellos graves, por un golpe del mar en Tenerife

Un fallecido y nueve heridos, tres de ellos graves, por un golpe del mar en Puerto de la Cruz

Recursos de emergencias han intervenido en la tarde de este sábado en el muelle de Puerto de La Cruz (Tenerife) después de que varias personas cayesen al agua tras sufrir un golpe de mar, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias 112 Canarias (Cecoes 112).

Tras el incidente, notificado sobre las 15:00 horas, una mujer ha fallecido y nueve personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave. Todas ellas han sido trasladadas a diferentes centros sanitarios, según informan a Europa Press fuentes del Cecoes 122.

La Policía Local y otras personas que se encontraban en el lugar de los hechos habían rescatado a los afectados del agua. Los agentes comprobaron que una de las afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicarle maniobras reanimación.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario continuó practicando a la mujer maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que confirmaron su fallecimiento. Además, también se valoró y asistió a otros nueve afectados que fueron trasladados al Hospital del Norte, el Hospital Universitario de Canarias, y el Hospital Universitario Hospiten Bellevue. Tres personas resultaron heridas en estado grave.

Hasta el lugar se han desplazado diferentes efectivos de emergencia y cuerpos de seguridad, entre ellos la Policía Local y la Policía Nacional, y también ha intervenido Salvamento Marítimo.