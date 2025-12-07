Una mujer muere al caerle una nevera encima en su domicilio de Santiago

Una mujer murió el sábado en Santiago de Compostela después de que una nevera le cayese encima, un accidente doméstico que está investigando la Policía Nacional.

El 112 Galicia ha informado de que un familiar de la víctima llamó unos minutos antes de las 19:00 del sábado y solicitó asistencia médica urgente para su hermana, que tenía una pierna atrapada bajo la nevera en un domicilio de la calle Ramón Cabanillas.

También advirtió de que no respondía a estímulos, por lo que los gestores del centro de emergencias trasladaron la información a Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

Poco después confirmaron el fallecimiento de la mujer e insistieron en la necesidad de contar con los agentes de la Policía Nacional y Local con el fin de conocer las circunstancias del suceso.

"Igualmente, es necesario cumplir todos los procedimientos legales para llegar a saber las causas exactas de la muerte", ha señalado el 112.