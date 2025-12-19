Multan con 10.100 euros a un restaurante por cobrar penalizaciones a quienes cancelen reservas

Tras la denuncia de Facua-Consumidores en Acción, la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 10.100 euros al restaurante El Invernadero por cobrar 100 euros de penalización a los clientes que cancelaban reservas con menos de 24 horas o no se presentaban. La asociación denunció al establecimiento, vinculado al chef Rodrigo de la Calle, en 2021 tras comprobar que en su página web se recogía, entre las condiciones de las reservas, que «todas las cancelaciones han de realizarse 24 horas antes de la reserva, si no están dentro de este plazo se cobrará una cantidad de 100 euros por comensal».

Facua consideraba absolutamente desproporcionado que el establecimiento impusiera a los clientes una penalización que llegaba incluso a superar, por aquel entonces, el coste de algunos de los menús que ofrece —que oscilaban en 2021 entre los 99 y los 155 euros—. Así, la empresa ganaba más dinero con las cancelaciones que con los clientes que acuden a comer allí.

Ahora, la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid ha confirmado El Invernadero cometió una infracción de la normativa de protección de defensa de los consumidores consistente en «la inclusión de condiciones abusivas en los contratos formalizados con consumidores», imponiendo por ello una multa de 10.100 euros. La sanción ya es firme en la vía administrativa.

El Invernadero continúa con la práctica abusiva

Facua, sin embargo, ha podido comprobar que El Invernadero no sólo continúa indicando en su página web que cobra una penalización a los clientes que cancelen con menos de 24 horas de antelación o que se no se presenten, sino que ha modificado las cantidades, que ahora resulta aún más desproporcionadas.

Así, de cobrar 100 euros por comensal, el establecimiento ahora señala que en estos casos se «cargará el precio del menú elegido por comensal». Menús que superan todos ellos los 100 euros. Esto es, el establecimiento cobra el mismo dinero preste o no el servicio de restauración.

La asociación, por tanto, ha vuelto a denunciar al restaurante ante la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid para solicitarle que sancione nuevamente a El Invernadero por la reincidencia en una práctica abusiva por la que ya ha sido multada.