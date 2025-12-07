Una notaria explica el error "más caro" al dividir la casa en un divorcio: "Cuando firmasteis la hipoteca, os casasteis también con el banco"

Divorciarse en España es cada vez más frecuente... y más caro, si se comete un error que muchos matrimonios ni sospechan. En 2024, se produjeron 82.991 divorcios, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone un 8,2% más que el año anterior; y, aunque el 13,8% se resolvió ante notario, la mayoría de las parejas arrastra un problema que estalla cuando llega el momento de dividir la casa.

La duración media se sitúa en los 16,4 años. Sin embargo, durante este período de tiempo, un tercer "cónyuge" acompaña en silencio. "Sí, cuando firmasteis la hipoteca... os casasteis también con el banco", sostiene la notaria María Cristina Clemente, en una publicación de Instagram. A través de la red social, la experta en herencias informa sobre la mejor vía para resolver la propiedad de la vivienda.

Será necesario liquidar los gananciales o extinguir el condominio

"En caso de divorcio, los casados tanto en régimen de gananciales como en separación de bienes, habrán de liquidar los gananciales o extinguor el condominio (situación en la que dos o más personas comparten la propiedad de un mismo bien, ya sea un derecho real o un inmueble)", explica claramente la notaria. Hace referencia así a la situción de que uno de ellos "quiera quedarse con la vivienda que constituía el domicilio conyugal"; así como también "con la hipoteca que ambos compartían". Pero ¿cómo deben proceder en este caso?

"Podrán hacerlo de dos formas: en el convenio regulador o por escritura ante notario", prosigue María Cristina Clemente. Sin embargo, estas dos opciones no son igual de recomendables. De acuerdo con su explicación, el error más común y "más caro" al dividir la casa en un divorcio es optar por la vía del convenio regulador sin acudir a un notario. Lo que muchos no saben es que esto puede convertirse en un laberinto lleno de trampas fiscales y riesgos financieros.

¿Convenio regulador o escritura ante notario?

En palabras de la experta, la mayoría de las personas elige el convenio regulador "porque así evitan pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al no consignarlo en escritura pública". Sin embargo, esta aparente ventaja puede salir cara. "Esto tiene un riesgo importante que casi nadie menciona: si el Banco no acepta expresamente en ese convenio la liberación del cónyuge que se va y la subrogación del que se queda, ese "otro cónyuge" seguirá vinculado a la deuda".

Por lo tanto, hablamos de una decisión con una falsa sensación de ahorro, que implica "una gran inseguridad jurídica". Teniendo esto en cuenta, "la aceptación de la subrogación por parte del banco puede ser tácita, es decir, sin ir al notario", pero se trata de una posibilidad muy arriesgada. En cualquier caso, el problema parte de una base clara desde el mismo momento en el que empieza a gestionarse la hipoteca.

"Muchas veces, escucho a mis clientes decir: 'Ya me he casado con el banco'"; y efectivamente. Tomando como referencia su propia experiencia profesional, concluye: "Solo ante notario el banco puede comparecer y dejar constancia formal de esa liberación". De lo contrario, "si el cónyuge adjudicatario de la vivienda no paga, el otro seguirá siendo responsable de la deuda".