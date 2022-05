¿Es obligatorio llevar mascarilla en la estación de Metro, tren o autobús?

Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 hace ya un par de años, nos hemos acostumbrado a un día a día acompañados de mascarillas, lavado de manos asiduo con gel desinfectante y medidas de distancia social para evitar contagios. A su vez, el inicio de dicha pandemia nos trajo medidas de confinamiento, algo que ni podíamos llegar a imaginar en años anteriores al Coronavirus y nos mantuvo obligatoriamente encerrados en nuestros hogares durante varios meses.

No obstante, el pasar de los años ha significado también que las cifras de contagios y fallecimientos por este virus han disminuido más que considerablemente desde los inicios del periodo de pandemia, e incluso se ha llevado adelante una campaña de vacunación verdaderamente exitosa que ha ayudado a paliar los efectos más graves del Coronavirus.

En consecuencia, hemos visto una progresiva relajación de las medidas preventivas, que comenzó por la supresión del confinamiento, continuó con el fin de los toques de queda y el cierre de provincias y finalmente ha alcanzado el punto en el que ahora nos encontramos, donde la mascarilla es opcional en la amplia mayoría de espacios públicos, exceptuando el transporte público y los centros sociosanitarios.

Ahora bien, ante este tipo de medidas, cabe informarse en detalle. Por ello, aquí sabrás si es obligatorio (o no) seguir utilizando mascarillas en estaciones, andenes y otras instalaciones relacionadas con el transporte:

¿Es obligatorio llevar mascarilla en las estaciones de Metro?

La respuesta es no. Si bien dentro de los propios vagones de Metro, tanto en Sevilla como en el resto de España, es completamente obligatorio utilizar mascarilla de manera correcta durante todo el trayecto, no es obligatorio utilizarla en estaciones y andenes, aunque siga siendo recomendable mantener cierta distancia de seguridad y utilizarla en caso de aglomeraciones en dichos espacios.

¿Es obligatorio llevar mascarilla en estaciones de tren?

Busques un AVE o un Cercanías, tendrás que visitar alguna de las estaciones de tren de nuestra ciudad para poder emprender tu viaje. Durante dicho viaje, estarás obligado a utilizar tu mascarilla cubriendo nariz y boca para evitar contagios innecesarios, pero antes de subirte a este tren, sea en Santa Justa o en San Bernardo, por ejemplo, no estás obligado a llevarla aunque se recomiende, de nuevo, su uso cuando se concentra un gran número de personas y se recomiende también mantener ciertas distancias de seguridad.

¿Es obligatorio llevar mascarilla en paradas o estaciones de autobús?

Dentro de un autobús no solo es completamente obligatorio por ley utilizar mascarilla, sino que es también recomendable dado el reducido espacio con el que se cuenta dentro del vehículo, que puede favorecer contagios de todo tipo, especialmente en recorridos más extensos utilizando este medio. No obstante, al esperar un TUSSAM en una de las muchas paradas de las que disponen por toda Sevilla o quizás esperar un autobús para viajar fuera de la ciudad en Plaza de Armas o Prado San Sebastián se repite la normativa aplicada a estaciones de tren y metro: no es obligatorio usar mascarilla, pero se recomiendan ciertas medidas de seguridad para prevenir contagios.