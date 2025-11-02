La OCU alerta sobre productos inseguros de Shein y Temu como cargadores o juguetes

Un exhaustivo análisis coordinado por el ICRT, grupo internacional del que forma parte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha destapado graves deficiencias en productos vendidos por Shein y Temu. El estudio, realizado por asociaciones de consumidores de Alemania, Bélgica, Dinamarca y Francia, examinó 162 productos económicos adquiridos en estas populares plataformas de comercio electrónico, encontrando que 112 de ellos (un alarmante 69%) presentaban algún tipo de fallo de seguridad.

Los resultados son especialmente preocupantes considerando que más del 25% de los artículos analizados fueron clasificados como "potencialmente peligrosos" para los consumidores europeos. En el caso de Shein, el porcentaje de productos defectuosos alcanzó el 73%, mientras que en Temu la cifra llegó al 65%. La investigación evaluó aspectos críticos como la seguridad eléctrica, mecánica y química de los productos, además de revisar el cumplimiento normativo en cuanto a etiquetado según los estándares de la Unión Europea.

Es importante destacar que los artículos fueron seleccionados aleatoriamente entre los más populares de ambas plataformas, sin enfocarse específicamente en aquellos que pudieran presentar mayores riesgos, lo que hace que los resultados sean aún más alarmantes. La OCU subraya que estos hallazgos reflejan un problema sistemático de incumplimiento de la normativa europea por parte de estas empresas de comercio electrónico que han ganado enorme popularidad en España durante 2024 y 2025.

Cargadores USB: un riesgo potencial de incendio

Entre los productos analizados, los cargadores USB han mostrado ser especialmente peligrosos. De los 54 dispositivos examinados, solo dos cumplían con los estándares eléctricos establecidos por la Unión Europea. El resto presentaba deficiencias graves que podrían comprometer la seguridad de los usuarios. La mayoría de estos cargadores mostraron problemas de resistencia estructural: las clavijas se doblan con facilidad, los dispositivos se rompen bajo presión mínima y no superan las pruebas básicas de durabilidad.

Un dato particularmente alarmante es que 14 de estos cargadores alcanzaron temperaturas de hasta 88 ºC durante su funcionamiento, superando ampliamente el límite máximo de 77 ºC establecido por la Directiva de Baja Tensión vigente en Europa. Este sobrecalentamiento incrementa considerablemente el riesgo de incendio, poniendo en peligro no solo los dispositivos conectados sino también la seguridad de los hogares.

Además, el etiquetado de estos productos resultó ser deficiente o directamente engañoso. Muchos de los cargadores presentaban información incorrecta sobre su capacidad, certificaciones falsas o ausencia de instrucciones de seguridad obligatorias, lo que dificulta que los consumidores puedan tomar decisiones informadas sobre su uso.

Juguetes infantiles: peligros ocultos para los más pequeños

En cuanto a los juguetes destinados a menores de tres años, el panorama no es más alentador. De los 54 juguetes analizados, la mayoría presentaba problemas graves de seguridad que podrían poner en riesgo la salud de los niños. Entre las deficiencias más comunes destacan la presencia de piezas pequeñas que se desprenden con facilidad y que podrían ser ingeridas, representando un serio peligro de asfixia.

Igualmente preocupante es la detección de niveles elevados de sustancias químicas potencialmente nocivas, como el formaldehído, en la composición de estos juguetes. Estas sustancias pueden provocar reacciones alérgicas, irritaciones cutáneas e incluso problemas respiratorios en los niños, especialmente considerando que los más pequeños suelen llevarse los juguetes a la boca.

El etiquetado de estos productos también resulta deficiente. Muchos carecen de las advertencias obligatorias sobre edad recomendada o riesgos específicos, mientras que otros presentan información confusa o en idiomas no oficiales de la UE, impidiendo que los padres puedan evaluar adecuadamente su seguridad antes de la compra.

Bisutería con componentes potencialmente tóxicos

El estudio también analizó diversos artículos de bisutería económica disponibles en ambas plataformas, encontrando problemas relacionados con la presencia de metales pesados y otras sustancias reguladas por la normativa europea. Algunos de estos accesorios contenían niveles de níquel, plomo o cadmio por encima de los límites permitidos, lo que podría provocar reacciones alérgicas, dermatitis por contacto e incluso problemas de salud más graves con su uso prolongado.

Además de los riesgos químicos, ciertos elementos de bisutería presentaban partes pequeñas que podrían desprenderse y ser ingeridas accidentalmente, especialmente preocupante cuando estos productos son utilizados por adolescentes o niños. Al igual que con los cargadores y juguetes, el etiquetado de estos artículos resultaba deficiente, sin información clara sobre los materiales utilizados o las precauciones necesarias para su uso seguro.

¿Qué es la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)?

La OCU es una de las principales asociaciones de consumidores en España, fundada en 1975 con el objetivo de defender los derechos e intereses de los consumidores. Esta organización independiente realiza estudios y análisis comparativos de productos y servicios, ofreciendo información imparcial para ayudar a los consumidores a tomar decisiones de compra informadas. Su labor incluye la denuncia de prácticas comerciales abusivas y el asesoramiento en reclamaciones.

Como miembro del International Consumer Research & Testing (ICRT), la OCU participa regularmente en estudios internacionales como el que ha revelado los problemas de seguridad en productos de Shein y Temu. Su trabajo resulta fundamental para la protección del consumidor en el mercado digital, especialmente ante el auge de plataformas de comercio electrónico que operan con modelos de negocio basados en productos de bajo coste importados directamente desde mercados con diferentes estándares de seguridad.

¿Cómo protegerse al comprar en estas plataformas?

Ante los resultados del estudio, los expertos en consumo recomiendan extremar las precauciones al adquirir ciertos productos en estas plataformas, especialmente aquellos relacionados con la seguridad eléctrica, los destinados a niños o los que entran en contacto directo con la piel. Es aconsejable verificar que los productos cuenten con el marcado CE legítimo, que indica el cumplimiento de la normativa europea, aunque el estudio ha demostrado que incluso productos con este marcado pueden no cumplir realmente los estándares.

Los consumidores deberían priorizar la compra de cargadores, adaptadores y otros dispositivos eléctricos a través de canales oficiales o tiendas que garanticen el cumplimiento normativo. En el caso de juguetes infantiles, especialmente para menores de tres años, se recomienda adquirirlos en establecimientos especializados que aseguren las certificaciones correspondientes y el cumplimiento de las normas de seguridad europeas.

Por último, ante cualquier producto sospechoso o que presente deficiencias evidentes, es importante informar tanto a la plataforma de venta como a las autoridades de consumo competentes, contribuyendo así a la retirada de artículos potencialmente peligrosos del mercado.