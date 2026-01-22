La OCU insta al Consejo de la UE a ratificar los derechos de los pasajeros aéreos: estas son las claves de la reforma

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha conseguido un respaldo clave en su lucha contra los abusos de las aerolíneas. Recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado las mejoras propuestas que la entidad venía reclamando desde hacía tiempo; y lo ha hecho con el 97% de los votos a favor. Ahora, la OCU solicita al Consejo de la Unión Europea que ratifique esta reforma, con el fin de que pueda entrar en vigor.

Estas medidas se plantean con un objetivo claro: frenar los abusos habituales de las compañías aéreas y facilitar las compensaciones a los viajeros afectados. Entre ellas, una de las más solicitadas, tanto por las organizaciones europeas como por la española, es el derecho al equipaje de mano gratuito. "Los usuarios estamos cansados de sufrir las condiciones abusivas de los vuelos y plantamos cara a las aerolíneas para acabar con esos 'extras' que engordan el precio del billete", exponía la OCU en un primer momento.

Estas son las mejoras aprobadas por el Parlamento Europeo

Según informa la OCU en un comunicado, las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo se centran además en mostrar una mayor protección ante retrasos y cancelaciones; algo que, de entrar en vigor, afectaría de forma directa a millones de pasajeros. Estas son algunas de las principales mejoras:

Mantener el umbral de tres horas de retraso en la llegada para tener derecho a compensación. El objetivo es que se equipare con una cancelación; puesto que, según la OCU, las aerolíneas pretenden aumentar ese plazo, beneficiando así "al causante del daño".

Facilitar mecanismos automáticos y simplificados para las reclamaciones . La idea es ofrecer formularios prerrellenados en un plazo de 48 horas desde el incidente. Actualmente, la situación es muy distinta y solo el 38% de los viajeros con derecho a compensación logra obtenerlo.

Actualizar el concepto de circunstancias extraordinarias , con el fin de limitarlas a aquellas que escapan a la previsión de la compañía y no son inherentes a su servicio. Ejemplo de ello son las huelgas de personal, ya que "anulan posibles compensaciones".

Reconocer el derecho a llevar equipaje de mano gratuito . Las dimensiones permitidas deben ser de 100 cm (largo + ancho + alto) y 7 kilos de peso; además de un artículo personal, como puede ser un bolso, una mochila o un ordenador portátil. De acuerdo con un estudio de la OCU, algunas compañías low cost cobran por ello 56 euros adicionales, de media.

Garantizar la asistencia gratuita en cualquier circunstancia . Se entiende aquí, por ejemplo, la información, alimentación y alohamiento para los pasajeros afectados por el retraso o la cancelación de un vuelo, independientemente de la distancia y el tiempo que dure.

Prestar especial atención a pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y niños en cochecitos. Todos ellos deben tener derecho a una compensación, reasignación de vuelo o asistencia, si lo pierden por no obtener la ayuda necesaria para llegar a tiempo al embarque. Asimismo, tendrán prioridad de embarque y sus acompañantes podrán sentarse al lado sin costes adicionales.

¿Cuál es el procedimiento a seguir?

Según explica el quipo de abogados de la OCU, estas normas han permanecido bloqueadas durante 11 años en el Consejo de la Unión Europea. En junio de 2025, comenzó a abrirse camino para las negociaciones en el Parlamento. Ahora, "en el marco del procedimiento de segunda lectura, la posición del Parlamento será enviada al Consejo de la UE. Si el consejo no acepta todas las enmiendas del Parlamento, se convocará un llamado 'Comité de Conciliación' para encontrar un acuerdo sobre la forma final del proyecto de ley".