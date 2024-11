Qué es ser una persona ‘woke’, uno de los términos más vistos en las elecciones de EEUU

A la tercera, fue también la vencida. Donald Trump se impuso este martes en las elecciones presidenciales a Kamala Harris, después de vencer en todos los estados bisagra y a pesar de que las encuentas auguraban un resultado ajustado. Su victoria es histórica, pues además de lograr un segundo mandato no consecutivo, será el primer presidente electo con antecedentes penales y el de mayor edad en acceder al cargo, con 78 años. Algunos analistas achacan la vuelta del republicano a la Casa Blanca al apoyo a su plan económico —Wall Street registró máximos históricos este miércoles—, mientras otros destacan la importancia del rechazo a la "ideología woke".

Woke ("despierto", en inglés) fue uno de los términos más utilizados durante los debates de las primarias del Partido Republicano en 2023. Esta palabra procede en origen de la lucha contra los linchamientos y segregación racial contra los negros en Estados Unidos durante los años 30. El cantante de blues Lead incluyó el verso stay woke ("estad alerta") en una de sus canciones; mismo mensaje que trasladó el líder Martin Luther King en sus discursos en favor de los derechos civiles. El movimiento Black Lives Matter contra la brutalidad policial de la última década ha traído a la actualidad este término al que, sin embargo, los republicanos han atribuido un significado peyorativo.

Lo woke, la antítesis del movimiento MAGA de Trump

El diccionario Oxford define woke como "alguien consciente de los problemas sociales y políticos", y es que más allá del antirracismo, se ha hecho extensivo a las luchas contra la violencia sexual, la LGTBIfobia o el cambio climático. En definitiva, una persona woke es alguien comprometido con causas de índole social, pero que tienen gran incidencia en la política estadounidense actual.

Los conservadores tildan de forma despectiva lo 'woke' con los actuales valores progresistas. Son los defensores del movimiento #MeToo en 2017, del derecho al aborto o la educación sexual en las escuelas. En definitiva, para los republicanos los woke son lo opuesto a los conservadores o al movimiento MAGA (Make America Great Again); a veces se les tacha incluso de antipatriotas o anticapitalistas.

La importancia de lo personal en lo político

Las cuestiones woke son para Nate Cohn, de The New York Times, las que hace quince años "podían dividir un pequeño campus de artes liberales, no la política estadounidense". Y es que el apoyo o no a ciertas causas se ha convertido en motivo de polarización social y política en Occidente. Los detractores del wokismo critican, por ejemplo, la excesiva corrección política a la hora de evitar el lenguaje excluyente o la "cultura de la cancelación" cuando, precisamente, alguien manifiesta su rechazo a este tipo de valores.

Para ciertos sectores progresistas y de izquierda, lo "woke" son sus aspiraciones políticas más importantes y ambiciosas. Se trata de un sector muy consciente de su raza, género o sexualidad en la construcción de su identidad personal y, por extensión, su identidad política. El patriarcado o el racismo son considerado sistemas de opresión estructural, como otrora lo fuera el capitalismo para los marxistas. En definitiva, el wokismo sería un movimiento liberador y emancipador que trata de subvertir estas jerarquías, a través de cambios en el lenguaje y en la vida cotidiana, pero también con la defensa de nuevos derechos sociales y la integración de colectivos marginados.