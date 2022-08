Sigue la polémica por el cartel de Igualdad: Otra mujer se queja de que han usado su imagen sin permiso

La británica Juliet Fitzpatrick, que tiene una doble mastectomía, cree que su imagen ha sido utilizada sin permiso en la campaña sobre positivismo corporal presentada el pasado miércoles por el Ministerio español de Igualdad.

Fitzpatrick opina que el rostro de la mujer con una sola mastectomía que aparece en el póster podría estar basado en un retrato suyo, que tomó Ami Barwell, quien ha declarado a la BBC que sospecha que los creadores de la campaña combinaron la cara de Fitzpatrick con otro cuerpo extraído igualmente de su página web.

"Una fotografía de mi serie Mastectomía también ha sido robada y utilizada en este 'anuncio' del gobierno español de manera despectiva", ha dicho Barwell en Twitter, donde precisa que la imagen "está estrictamente protegida por derechos de autor" y no dio "permiso" para su uso ni al Instituto de Mujeres español ni a los autores de Arte Mapache.

A Photograph from my 'Mastectomy' photo series has also been stolen and used in this Spanish Government 'ad' in a derogatory manner. This Photograph is Strictly COPYRIGHTED and I did not grant @InstMujeres @ArteMapacheArt permission for usage.https://t.co/cRNN5aRA4o