El primer año de Covid se saldó con más muertes y menos altas en los hospitales

Los expertos no descartan la vuelta de la mascarilla

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) no descartó ayer que la mascarilla vuelva a ser de uso obligatorio y pidió "prudencia" al conocerse el aumento de la incidencia después de la Semana Santa, según los datos presentados el martes por Sanidad. El aumento de la incidencia de 108 puntos en una semana entre los mayores de 60 años y la subida de la ocupación hospitalaria ha dado pie a que los epidemiólogos recuerden que, pese a la supresión del uso de cubrebocas en interiores y el cambio de protocolo, "la pandemia todavía no ha terminado". En un comunicado, la SEE "no descarta que la mascarilla pueda volver a ser de uso obligatorio si la situación epidemiológica empeora", algo que "ya ha ocurrido en otros países".