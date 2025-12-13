Prisión para un cirujano plástico por agredir sexualmente a una paciente cuando estaba anestesiada

Un Juzgado de Molina de Segura (Murcia) decretó el ingreso en prisión de un cirujano plástico detenido en Alicante por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una paciente durante una cirugía mamaria que llevaba a cabo en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia. Según fuentes cercanas al caso, el médico cometió la agresión sexual cuando la mujer se encontraba anestesiada.

Según informó ayer el centro médico, los hechos ocurrieron el 4 de diciembre cuando dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo del cirujano en el quirófano, lo grabaron con su móvil y comunicaron los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía.

El médico alquiló un quirófano para realizar la intervención a una paciente de su consulta privada, situada en Alicante, y no pertenece al equipo de IMED Hospitales, aclaró la compañía.

En su comunicado, IMED subrayó que denunció los hechos, mostró su total apoyo a las profesionales que detectaron este comportamiento delictivo y mantiene una colaboración absoluta con las autoridades y con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos.

El grupo médico, ante la gravedad de lo ocurrido, estudia personarse en la causa.