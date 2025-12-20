Salen a la luz nuevas imágenes del caso Epstein: Bill Clinton, Michael Jackson o Mick Jagger, entre los presentes

El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó este viernes miles de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre los que figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías del fallecido financiero junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson.

La delicada naturaleza del caso complica la publicación de archivos, porque cada documento ha sido examinado y censurado para ocultar información sensible, por lo que muchos creen que la publicación íntegra de los archivos podría no arrojar nuevos datos sustanciales sobre el pederasta y su entorno.