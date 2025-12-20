Salen a la luz nuevas imágenes del caso Epstein: Bill Clinton, Michael Jackson o Mick Jagger, entre los presentes

El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó este viernes miles de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre los que figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías del fallecido financiero junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson.
La delicada naturaleza del caso complica la publicación de archivos, porque cada documento ha sido examinado y censurado para ocultar información sensible, por lo que muchos creen que la publicación íntegra de los archivos podría no arrojar nuevos datos sustanciales sobre el pederasta y su entorno.
1/7Fotografía sin fecha específica de toma que muestra a Jeffrey Epstein (i) con una mujer no identificada en un avión./EFE/ Oversight Dems
2/7Fotografía sin fecha específica de toma, donde aparecen Jeffrey Epstein (3-d) junto al cantante Mick Jagger (c) y el expresidente Bill Clinton (i)./EFE/ Departamento de Justicia de Estados Unidos
3/7Fotografía sin fecha específica de toma, donde Jeffrey Epstein aparece posando junto al cantante Michael Jackson./EFE/ Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ)
4/7Fotografía sin fecha específica de toma donde aparece el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton en un jacuzzi, acompañado por otra persona cuyo rostro fue tapado./EFE/ Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) /
5/7Fotografía sin fecha específica de toma, donde aparece Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado para proteger su identidad en una de las habitaciones de su mansión/EFE/Oversight Dems
6/7Fotografía sin fecha específica de toma donde aparece el magnate Bill Gates posando junto a una mujer con el rostro censurado para proteger su identidad./EFE/Oversight Dems
7/7Fotografía sin fecha específica de toma donde aparece Jeffrey Epstein (d) con el filósofo y activista Noam Chomsky/EFE/Oversight Dems