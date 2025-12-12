La situación laboral de las personas con discapacidad mejora pero muy lentamente

Los principales indicadores sobre la situación laboral de las personas con discapacidad muestran una ligera mejora, aunque aún están a mucha distancia respecto a la población sin discapacidad: la tasa de empleo aumentó 0,4 puntos, hasta el 28,9%, y la de paro bajó 1,2 puntos, hasta el 18,5%.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes la Estadística de discapacidad en el mercado laboral, que ofrece una visión integrada de participación, remuneración y trayectorias laborales de este colectivo, ya que incluye la Encuesta de población con discapacidad (2024), la de Salarios de las personas con discapacidad (2023) y la de Vida laboral de las personas con discapacidad (2023).

La población en edad laboral (16-64 años) con discapacidad reconocida ascendió a 1.941.500 personas en 2024, un 0,3% menos que en 2023: 687.500 fueron activas (un 0,4% menos que el año anterior), 560.400 ocupadas (un 1,1% más) y 127.100 paradas (un 6,6% menos).

Aunque esas cifras reflejan una mejora en la inserción laboral, persisten brechas significativas respecto a la población sin discapacidad, señala el INE.

La tasa de actividad de las personas con discapacidad (16-64 años) bajó 0,1 puntos en 2024 y se situó en el 35,4%; es menos de la mitad que la de la población sin discapacidad (el 78,5%).

La tasa de empleo se situó en el 28,9%, frente al 69,7% de la población sin discapacidad; mientras que la de paro, el 18,5%, pese a la reducción mantiene también una amplia distancia respecto a las personas sin discapacidad (11,2%).

Las mujeres, mejores datos

Las mujeres con discapacidad tienen mejores datos, tanto en tasa de actividad que creció 1,2 puntos hasta el 36,3% (el 34,7 % en hombres), como en empleo que subió 1,5 puntos y alcanzó el 29,8% (28,2% en hombres).

Por edad, el grupo de 25-44 años mostró las tasas más altas de actividad (48,6%), empleo (37,6%) y paro (22,7%). El grupo más joven, de 16-24 años, presentó una tasa de actividad del 22,7%, de empleo del 11,7% y de paro del 48,6%.

Por tipo de discapacidad, la sensorial presentó la mayor tasa de actividad (52,4%), mientras que la psíquica registró la menor (29,8%).

Salarios bajos

Respecto al salario medio anual bruto de los trabajadores con discapacidad alcanzó los 23.159 euros en 2023, un 5,1% más que en 2022. Esa cifra representó el 82,1% del salario medio de los trabajadores sin discapacidad, que es de 28.207 euros.

Aumentó más el salario de las mujeres (un 6,1% y un 4% los hombres), pero sigue más bajo: 22.191,5 euros frente a 23.853. También creció casi un punto la diferencia salarial respecto a los trabajadores sin discapacidad.

Por comunidades autónomas, presentaron mayor tasa de actividad Cantabria (45,1%) y Comunidad de Madrid (41,5%). En el lado opuesto, Canarias (28,4%) y Asturias (29,3%).

El 69,9% de los ocupados con discapacidad eran asalariados del sector privado y el 20,8% del sector público. El 83,8% tenían contrato indefinido y el 82,5% a jornada completa.

Las personas con discapacidad ganaron más en el sector Industria y Construcción (24.917 euros) que en Servicios (22.863). Son más altos los salarios de las personas con discapacidad física (24.936) y más bajos en las personas con discapacidad intelectual (16.152).

El 10% de las 33.015.200 personas mayores de 16 años con relación en la Seguridad Social tenían discapacidad reconocida.