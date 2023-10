Un surfista de 55 años muere por el ataque de un tiburón en el sur de Australia

La Policía de Australia dio este martes por muerto a un hombre de 55 años a raíz del ataque de un tiburón mientras surfeaba en una recóndita playa del sur de Australia.

El ataque sucedió a las 10:20 hora local (23:50 GMT del lunes) en aguas de la bahía Streaky, en el estado de Australia del Sur, apuntó en un comunicado la Policía de esta jurisdicción.

"La Policía y los equipos de servicios de emergencia están buscando en aguas cercanas a Streaky el cuerpo de un hombre, que se cree que fue víctima de un ataque fatal de tiburón", indican las autoridades.

Según declararon a medios locales testigos del ataque, el escualo medía aproximadamente cuatro metros.

Este es el segundo ataque registrado en Australia del Sur en octubre, cuando una mujer sobrevivió el pasado día 2 a un ataque de tiburón que le ocasionó heridas en una pierna mientras se encontraba nadando en una playa de Beachport.

EXCLUSIVE: 7NEWS has obtained exclusive video of a monster white pointer minutes after it mauled a surfer at Granite Rock, south of Streaky Bay. The latest in 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/ZayjP2JYZK #7NEWS pic.twitter.com/2norrEBxen