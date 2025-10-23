Surströmming: la historia del apestoso arenque podrido que arrasa en Internet

Si hay un olor capaz de hacer llorar a medio Internet, ese es el del surströmming, el famoso arenque fermentado de Suecia que ha pasado de ser un alimento tradicional a convertirse en una auténtica leyenda viral en TikTok, YouTube e Instagram.

Miles de usuarios se graban abriendo la lata, conteniendo la respiración y, en la mayoría de los casos, corriendo a vomitar. Pero ¿qué es exactamente este producto? ¿Y por qué se ha vuelto tan popular?

Un invento del siglo XVI convertido en mito

El surströmming nació hace más de 400 años en el norte de Suecia, cuando los pescadores del mar Báltico buscaban una forma barata de conservar el pescado durante los duros inviernos.

Como la sal era escasa y cara, comenzaron a fermentar los arenques con una mínima cantidad. Lo que empezó como una necesidad se convirtió con el tiempo en una tradición gastronómica nacional.

El proceso se mantiene casi intacto desde entonces: los arenques se limpian, se salan y se dejan fermentar durante meses en barriles de madera. Luego se envasan, pero la fermentación continúa dentro de la lata, generando gases que pueden hacerla hincharse como un globo. Abrir un surströmming es, literalmente, una aventura.

El día que Suecia huele a surströmming

Cada agosto se celebra el Surströmmingspremiär, el día oficial de apertura de la primera lata del año. En muchas regiones del país, familias y amigos se reúnen al aire libre para degustarlo con pan fino (tunnbröd), cebolla, patatas y crema agria.

Eso sí: nadie se atreve a abrir una lata dentro de casa.

Lejos de ser una broma, para los suecos este ritual representa historia, identidad y orgullo culinario. Pero fuera de sus fronteras, el surströmming ha adquirido una fama muy distinta.

Del plato tradicional al reto más asqueroso de Internet

El fenómeno del Surströmming Challenge nació en YouTube hace más de una década, pero fue TikTok quien lo convirtió en un fenómeno global.

Millones de vídeos muestran a influencers, streamers y curiosos intentando abrir una lata mientras luchan contra el olor. Las reacciones son un espectáculo: arcadas, gritos, risas y huidas desesperadas al baño.

Solo el momento de abrir la lata ya es icónico. Algunos recomiendan hacerlo bajo el agua o en el jardín, porque el hedor puede impregnar la ropa durante días. Y cuanto más exagerada es la reacción, más visualizaciones acumula el vídeo.

¿A qué huele realmente el surströmming?

Los científicos lo tienen claro: el olor proviene de los ácidos grasos y compuestos sulfurosos liberados durante la fermentación.

El resultado es una mezcla que muchos describen como “pescado podrido con queso rancio y basura marina”.

Tan intenso es su olor que algunas aerolíneas suecas prohibieron transportar latas de surströmming por el riesgo de que explotaran con la presión y el olor invadiera la cabina.

Aun así, quienes lo prueban de forma tradicional aseguran que el sabor no es tan terrible. Es ácido, salado y potente, más parecido a un queso fuerte que a un pescado podrido. Eso sí, acompañado siempre de cerveza o aguardiente nórdico.

Entre la repulsión y el respeto

En un mundo donde casi todo se convierte en contenido, el surströmming encontró su lugar como el reto gastronómico más extremo de Internet.

Sin embargo, detrás de los vídeos virales hay una historia real de ingenio y supervivencia: la de un pueblo que transformó la escasez en tradición y la necesidad en identidad cultural.

Hoy, el surströmming es tanto una reliquia gastronómica como un fenómeno global. Una lata capaz de unir a los suecos… y de hacer huir a medio planeta.

Curiosidades que pocos saben

En Suecia, la venta del surströmming está regulada : solo puede comercializarse a partir de mediados de agosto.

: solo puede comercializarse a partir de mediados de agosto. Las latas pueden seguir fermentando durante años sin estropearse.

sin estropearse. Se recomienda abrirlas bajo el agua para evitar “explosiones aromáticas”.

para evitar “explosiones aromáticas”. Algunos restaurantes de Estocolmo lo sirven en menús gourmet, acompañado de caviar y vodka frío.

El olor del éxito

El surströmming no es solo un alimento: es una experiencia sensorial extrema.

Lo odias o lo amas, pero no puedes ignorarlo.

Y mientras siga provocando lágrimas, risas y millones de visualizaciones, seguirá siendo el arenque más famoso —y temido— del planeta.