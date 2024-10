Timothée Chalamet revoluciona al aparecer en su propio concurso de dobles en Nueva York

El domingo en el Washington Square Park de Manhattan, Nueva York, se llevó a cabo un curioso concurso de imitadores que terminó con una sorpresa inesperada para todos.

El concurso fue anunciado con folletos por Nueva York / X (@AkeelMansoori0)

Decenas de personas que se parecían físicamente al famoso actor Timothée Chalamet se congregaron en el parque para competir por un premio de 50 dólares al más parecido al intérprete, conocido por su papel en la saga Dune o las películas Call Me By Your Name y Wonka. El evento fue creado y organizado por el popular youtuber Anthony Po. Mediante redes sociales y posters por la ciudad de Nueva York.

La competencia estaba reñida, con imitadores muy parecidos al actor, pero lo inimaginable sucedió cuando uno de los allí presentes resultó ser el verdadero Timothée Chalamet.

El actor se metió entre la multitud con una gorra puesta, causando asombro entre sus seguidores y los imitadores presentes. En un video viral, se puede ver el momento en el que Chalamet se une a uno de sus imitadores, generando caos y emoción en el parque.

La cantidad de personas que se agolparon en el parque debido a la presencia de Chalamet llevó a la intervención de la policía de Manhattan, que tuvo que poner fin al concurso y detener a una persona. Finalmente, Miles Mitchell, un joven de 21 años, fue nombrado 'el mejor Tim', posicionándose en el primer lugar

Aunque se desconoce cómo el actor se enteró del evento, su participación tomó por sorpresa a todos, convirtiendo esta competencia en un momento memorable para sus fans.