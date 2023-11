¿Qué vehículos se podrán conducir con el nuevo permiso B1?

Con el comienzo del año 2024 llegarán también novedades a las carreteras y para aquellos que pueden y quieran circular por ellas ya que entrará en vigor del nuevo permiso de conducir B1.

El permiso B1 permitirá la llegada a las carreteras de un nuevo grupo de conductores, algunos bastante jóvenes, ya que uno de los principales requisitos es tener al menos 16 años, no los 18 que son necesarios para conseguir el carnet B, por lo que el B1 puede ser considerado como una toma de contacto y un paso intermedio para conseguir este último permiso, además de dar una mayor libertad de movimiento a los más jóvenes. Este carnet permitirá circular por las vías públicas cierto tipo de vehículos y se une a los permisos que ya permiten a los jóvenes de 16 años circular con motocicletas de hasta 125 cc, 11 kW o 15 cv de potencia o los vehículos agrícolas con velocidades máximas limitadas a 45 km/h.

Estos son los vehículos que pueden usarse si se tiene el carnet B1

Estar en posesión de un carnet B1 en vigor da la posibilidad de conducir cuatriciclos y triciclos eléctricos por la vía pública. Estos vehículos deben mantenerse por debajo del límite de peso establecido de 400 kg, contar con una potencia máxima de 15 kW y no poder superar los 90 km/h.

Con este nuevo carnet se busca impulsar la venta de vehículos eléctricos, que tendrían también la etiqueta ECO de la DGT, lo que permitiría a los conductores moverse por las Zonas de Bajas Emisiones. Estas últimas pasarán a ser obligatorias también desde 2024 en aquellas ciudades que tengan más de 50.000 habitantes. Cuando se presentó la estrategia de Seguridad Vial 2030, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, alabó medida los buenos resultados que se habían obtenido con este tipo de permiso en Francia y declaró que este carnet también "favorecerá la movilidad de los más jóvenes en el ámbito rural, donde aun con todos los esfuerzos, evidentemente el transporte público no llega en las mismas condiciones".

España y Francia no son los primeros países en implementar un carnet con las mismas características que el B1. Este tipo de carnets ya pueden encontrarse en países como Portugal, Alemania, Reino Unido e Italia, en los que se ha considerado un éxito.