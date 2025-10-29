EspacioMovistar supera las 630.000 visitas en su primer año
Espacio Movistar ha recibido más de 630.000 visitas en su primer aniversario, con experiencias que han alcanzado hasta las 4.500 visitas diarias, para consolidarse como referente de entretenimiento y tecnología de la capital. Ubicado en el icónico edificio Telefónica en la Gran Vía de Madrid, Espacio Movistar es mucho más que una flagship. Concebido como un epicentro de innovación y entretenimiento, sus 2.800 m2 cuentan con lo último en experiencias inmersivas, plató de televisión, estudios de grabación, un cine exclusivo y el Movistar Café, entre otras instalaciones.
Se trata del showroom más grande que ofrece una empresa de telecomunicaciones en España; de hecho, esta tienda Movistar se ha posicionado como la de mayor número de ventas de Movistar a nivel nacional. La propuesta alternativa a la venta tradicional permite una vinculación especial de Movistar con el público joven, y así el 36% de los visitantes que han pasado este año por Espacio Movistar son menores de 35 años. Numerosas personalidades como Pau Gasol, Rafa Nadal, Ilia Topuria o la onubense Carolina Marín han visitado Espacio Movistar en este primer año.
También te puede interesar