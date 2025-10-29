Telefónica Empresas lanza un nuevo servicio mensajería con seguridad reforzada

Telefónica Empresas ha lanzado un nuevo servicio de mensajería empresarial, que automatiza la comunicación de las empresas y administraciones con sus clientes y ciudadanos, optimizando los tiempos y reduciendo los costes operativos. La propuesta de Telefónica es un servicio integral y modular que permite a las compañías seleccionar en cada momento el canal que mejor se adapta a los hábitos y necesidades de sus clientes, en función de los casos de uso y los escenarios de comunicación. La solución está desarrollada con tecnología propia y se adapta a las necesidades de escalabilidad, fiabilidad y eficiencia que requieren las operaciones empresariales.

Este nuevo servicio de mensajería interactúa con los usuarios en tiempo real 24x7 y envía mensajes más personalizados, gracias a la integración de soluciones de Inteligencia Artificial (IA), como chatbots -programa informático que simula conversaciones con usuarios humanos, a través de texto o voz-, con funcionalidades de perfilado de clientes y análisis avanzados. Javier Mingo, jefe de Producto de Mensajería Empresarial de Telefónica Empresas, afirma: “La gestión de los canales de comunicación es cada vez más compleja por su diversidad y por la mayor segmentación de clientes. Además, este mercado está en constante evolución tecnológica y sujeto a los cambios de hábitos de comunicación de los usuarios. En este escenario, resulta necesario contar con soluciones que unifiquen las comunicaciones de forma eficiente, segura, simplificando tareas y ofreciendo un mayor nivel de éxito en sus campañas”.

Telefónica Empresas aprovecha todos los beneficios que proporciona la multicanalidad para ofrecer un servicio de mensajería versátil y seguro, al que las marcas puedan incorporar sus comunicaciones con contenido enriquecido e interactivo (RCS, Rich Com-munication Services), así como soluciones de verificación de identidad.