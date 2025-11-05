Telefónica y Factorial se alían para impulsar la digitalización de los RRHH

Telefónica ha firmado una alianza con Factorial, scaleup que desarrolla software de gestión empresarial, para impulsar conjuntamente la digitalización del área de personas de las pequeñas y medianas empresas. Gracias a este acuerdo de colaboración, acens part of Telefónica Tech integra la plataforma líder en software de gestión de personas de Factorial en su catálogo de soluciones digitales para el sector empresarial.

La herramienta integral de Factorial simplifica los procesos administrativos e incorpora funcionalidades avanzadas para la gestión de nóminas, ausencias, evaluaciones y comunicación interna, adaptándose a las necesidades de todos los tamaños y sectores, incluidas las pymes. Así, fue incluida como una de las soluciones estrellas del Kit Digital fase IV y V para pymes de entre 50 y 250 empleados que buscaban una mayor madurez digital en sus negocios, ofreciendo “una solución innovadora, integral y flexible”, ha señalado Javier Vizcaíno, director de la Unidad de Negocio de Pymes en Telefónica España. Albert Fernández, director de Alianzas Estratégicas en Factorial, asegura que la alianza “nos permite democratizar la digitalización”.