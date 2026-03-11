Telefónica lidera la aplicación de tecnología cuántica con su propuesta ‘Quantum Telco’

Telefónica ha presentado durante esta edición del Mobile World Congress (MWC) ‘Quantum Telco’, una propuesta integral de soluciones que pone las tecnologías cuánticas al servicio de escenarios reales de manera práctica y aplicada, una iniciativa que reafirma el liderazgo tecnológico de la operadora y refleja su objetivo de transformar la complejidad cuántica en herramientas que mejoren la seguridad y la competitividad de las empresas y administraciones en su día a día, y con los usuarios como beneficiarios últimos de estos avances.

La propuesta se articula a partir de cuatro pilares estratégicos. El primer bloque de soluciones está relacionado con las comunicaciones Quantum-Safe que aseguran información sensible (historiales médicos, documentación confidencial…) frente a posibles ataques cuánticos futuros, garantizando la integridad de la información. Telefónica es líder en este tipo de soluciones y está posicionada como la primera operadora en lanzar servicios comerciales de comunicaciones protegidas con los nuevos estándares de criptografía post-cuántica.

Un segundo pilar de Telefónica en relación con su estrategia cuántica es la creación de ecosistemas cuánticos mediante iniciativas como la creación del Centro de Talento y Tecnología Javier Echenique, dedicado a las tecnologías cuánticas e integrado en uno de los hub cuánticos más avanzado de Europa, BIQAIN en Bilbao, un centro pionero en Europa con el que Telefónica marca un hito para la industria al integrar la tecnología Digital Annealer de Fujitsu para impulsar soluciones de inspiración cuántica de optimización.

Otra línea de acción de Telefónica es la computación cuántica aplicada, que consiste en desarrollar proyectos que respondan a las necesidades concretas de clientes, como el sistema IQM Radiance de 54 qubits. En cuarto lugar está su propuesta Quantum-Safe Cryptographic Hub, con la que ayuda a las organizaciones a proteger sus datos mediante el desarrollo de una criptografía resistente a los avances de la computación.