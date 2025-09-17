Telefónica Open Future lanza su II Call Nacional en busca de startups

Telefónica Open Future anuncia la apertura de su II Call Nacional en busca de startups con base tecnológica que desarrollen soluciones en áreas como Big Data, Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA), ciberseguridad, blockchain, e-health o smart cities. La iniciativa de Open Future se desarrolla en colaboración con socios públicos y privados regionales y tiene como objetivo impulsar el emprendimiento fuera de las grandes ciudades, ofreciendo un programa de aceleración de hasta 12 meses que combina mentorización especializada, espacios de trabajo y acceso a una red global de innovación.

En esta convocatoria participan seis espacios de Open Future ubicados en diferentes provincias de España: El Ángulo (Ceuta), La Atalaya (Badajoz) y los espacios de Andalucía Open Future: El Cubo (Sevilla), La Farola (Málaga), El Cable (Almería) y El Patio (Córdoba). Desde la apertura de los cuatro espacios en 2014, Andalucía Open Future ha recibido más de 1.600 solicitudes, de las cuales 307 startups han sido aceleradas con éxito, consolidándose como un referente nacional en emprendimiento tecnológico.