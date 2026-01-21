Tres equipos andaluces, premios del Big Day de HackForGood 2025

El Big Day de Cátedras Telefónica, la gran final de la IX edición del hackathon tecnológico HackForGood, se ha celebrado hace unos días bajo el lema “Imaginémonos un mundo más sostenible”. El evento reunió a los mejores proyectos desarrollados por estudiantes universitarios de toda España, tras semanas de trabajo colaborativo orientado a la innovación social y tecnológica. La iniciativa, organizada en el marco de la Red de Cátedras Telefónica, ha contado con la participación de 25 universidades, los cuatro campus 42 de Fundación Telefónica y más de 1.000 estudiantes repartidos por 16 ciudades de la geografía nacional, consolidándose así como una de las mayores plataformas de innovación abierta y emprendimiento social del entorno universitario español. Tres equipos andaluces se han llevado los primeros premios. El primero, dotado con 6.000 euros, recayó en “SignTune”, de la Universidad de Sevilla. El segundo premio, de 2.000 euros, lo ganó “BienStart”, de la Universidad de Granada, y el tercero, de 1.000 euros, ha sido para “MyKey”, equipo mixto compuesto por estudiantes de la Universidad de Málaga y el campus 42 Málaga de Telefónica.