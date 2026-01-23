Un año de récord para el turismo en Andalucía

El número de turistas que visitó Andalucía en el tercer trimestre de 2025 superó los 13,8 millones, según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), lo que supone un aumento de un 10,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Durante este período, de los turistas que llegaron a Andalucía, el 31,9% eran andaluces, el 36,9% eran del resto de España, el 22,3% procedían de la UE excluida España y el 8,9% del resto del mundo.

El 86,3% de los turistas que visitaron Andalucía lo hicieron por vacaciones y ocio, el 10,4% para visitar a familiares y amigos, el 0,7% por trabajo y el 2,6% restante alegaron otras motivaciones. En el tercer trimestre de 2025, el 49,2% de los viajeros se alojó en establecimientos hoteleros, mientras que el 43,1% utilizó apartamento, piso o chalet.

Por otra parte, la estancia media, o número de días que por término medio permanece un turista en Andalucía, se situó en 7,7 días, un 7,2% menos que un año antes, lo que supone 0,6 días menos que en el mismo período del año anterior. En cuanto a la distribución de los turistas por provincias, Málaga concentró el 29,1% de los mismos, seguida de Cádiz, Huelva y Sevilla con el 21,7%, 12,1% y 11,5%, respectivamente.

El gasto medio diario que realizaron los turistas en Andalucía en el tercer trimestre se estima en 90,77 euros por turista, cifra que es mayor en un 7,2% a la del mismo trimestre del año anterior. La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 72,15 euros al día que gastaron los turistas de Andalucía hasta los 136,71 euros que gastaron los procedentes del resto del mundo. En cuanto a la valoración de uno a diez del viaje realizado, los turistas que visitaron Andalucía durante el trimestre concedieron un 8,9 a su estancia en la región. Las provincias más valoradas fueron Jaén, con un 9,4, y Sevilla y Córdoba, con un 9,2 cada una.

Escuchar y colaborar para dar un impulso al sector

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, presentó el Plan de Acción del Turismo, una hoja de ruta que tiene como base el trabajo conjunto del ecosistema turístico y la innovación turística. Así lo subrayó en su intervención durante la primera edición de ‘The Key Andalucía Summit’, un encuentro profesional organizado por Turismo Andaluz que busca convertirse en un punto de referencia para el turismo. “Un foro donde todos podamos construir juntos la Andalucía turística del futuro”, valoró.

“Si algo define al turismo andaluz es su hospitalidad, su vocación de colaboración y una forma de trabajar basada en la cogobernanza, donde cada actor suma para avanzar y fortalecer nuestro destino. Hablar de turismo andaluz es hablar también de ese “trato andaluz”: una manera única de recibir, de acompañar y de construir confianza con quienes nos visitan”, insistió.

El consejero puso en valor que `The Key Andalucía Summit´ nace con el propósito claro de crear un punto de encuentro anual donde podamos alinear esfuerzos, compartir estrategias, fijar prioridades comunes y mirar al futuro con una hoja de ruta compartida.

“Cuando Andalucía trabaja unida, multiplicamos nuestro potencial”, dijo a la par que incidió que, ante los cambios profundos de la actualidad, “Andalucía tiene como ventaja una industria madura, profesional y con una enorme capacidad para adaptarse, innovar y anticiparse”.