Aroche: un lugar donde respirar naturaleza

De su increíble flora y fauna, hasta la tradicional jotilla o su sopa de peso. Este recorrido por la localidad nos lleva a disfrutar de un camino repleto de emociones.

Encinas alcornoques y quejigos dan forma a la silueta de las dehesas arochenas. Caminos donde el tiempo parece detenerse y bosques que bien podrían haber salido de una película de fantasía.

Así es Aroche, sin IA ni efectos especiales. Un lugar de ensueño que respira naturaleza en cada esquina, una ventana a un paraíso donde el buitre negro, el ciervo, el jabalí y un sinfín de insectos, anfibios y reptiles se nutren de la riqueza ambiental de esta tierra fértil que rodea el municipio.

Bosques y dehesas: senderos de ensueño

Caminar sin prisa, respirar y observar cada color, forma y detalle que ofrece el ecosistema de Aroche. Ese es, sin duda, uno de los momentos más especiales que regala este pueblo situado en pleno corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde el turismo de naturaleza ha cobrado un papel muy importante en los últimos años.

“Conservarlo, rehabilitarlo y fomentarlo está en nuestras manos y es por ello por lo que, desde el Ayuntamiento de Aroche, nos planteamos para este 2026 esta labor primordial”, asegura la alcaldesa, Cristina Romero Sancha, quien además añade que “una seña de identidad arochena como su naturaleza debe poder estar al alcance de todos, y qué mejor forma que recorrerla a través de los senderos”.

De esta forma, ya está en marcha la subvención para la rehabilitación del Camino Viejo del Hurón-El Cerro. Otro de los proyectos, también relacionado con el senderismo, es la adecuación de la unión de Almonaster la Real, Cortegana y Aroche a través del sendero más antiguo de Andalucía, el primero en homologarse en la Comunidad Autónoma, el PR-A 1. Este ambicioso plan conecta los tres pueblos en un recorrido lineal único de un total de 21 kilómetros que puede transitarse a pie o en bicicleta.

Tradición: de la jotilla a la sopa de peso

En la Sierra de Aroche, Sierra de flores. Precisamente en honor a la naturaleza, costumbres, tradiciones y creencias fue creada la jotilla de Aroche, hoy reconocida en muchas partes de nuestra geografía gracias a los arochenos, que continúan cantándola y bailándola ataviados con el traje típico, derrochando color y alegría en cada paso.

Una imagen de la jotilla de Aroche.

Revoleaste la mantilla que por eso. Así, meciendo la mantilla al son de la música y las castañuelas aprenden, de las mayores, las nuevas generaciones. Un baile que une y que está más vivo que nunca con la escuela de baile de Cruz Mª Haldón, creada para tal fin, y con el grupo de la Hermandad de San Isidro Labrador, entre quienes se encuentran Inma Pérez y José Antonio Acedo, maestros y referentes también de esta danza. Y completando la tradición, no hay nada como hacerlo desde el paladar, degustando su famosa sopa de peso, un caldo cuyo nombre se remonta a los días en los que, antes de la matanza del cerdo, se procedía a su pesaje en el campo, en reuniones que se alargaban en una mesa con este plato como protagonista.

La famosa sopa de peso es un ejemplo de la rica gastronomía de Aroche.

Con solo unos pocos ingredientes, entre los que se encuentran la carne de pavo o pollo, cebolla y ajo, almendras, hierbabuena y huevo duro, este majar, servido en un recipiente de barro, se convierte en una delicia sobre todo en días fríos.