Cortegana, propuestas para una experiencia única

Cortegana es una de las localidades más representativas del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un espacio de gran riqueza medioambiental y paisajística donde la dehesa de encinas y alcornoques y los bosques de castaños conforman un ecosistema único en el sur de España. Cortegana, además presenta un término municipal con dos territorios bien diferenciados que aportan una riqueza extraordinaria al municipio: la zona minero-andevaleña con los núcleos de Valdelamusa y San Telmo y la zona serrana con el núcleo principal y las pedanías de La Corte y Puerto Lucía .

Si hay un monumento representativo del municipio es su imponente Castillo, el más visitado de la provincia de Huelva. De origen medieval y declarado Bien de Interés Cultural, jugó un importante papel militar en la denominada “Banda Gallega”. Totalmente restaurado y visitable, añade el interés de unas magníficas vistas del pueblo y de toda la comarca.

Junto a él, se sitúa la Ermita de la Virgen de la Piedad, Patrona de Cortegana, hermoso y sencillo templo del S. XIII que podría suponer la primera presencia cristiana en estas tierras. Destacar también la Parroquia del Divino Salvador (S.XIV), el edificio de culto más importante de Cortegana. Declarado Bien de Interés Cultural, sorprende por sus grandes dimensiones y la presencia de distintos estilos arquitectónicos que la han enriquecido con el devenir de la historia. La Iglesia de San Sebastián del S. XIV, de estilo gótico mudéjar que acoge el aclamado Belén Napolitano. A la salida del pueblo, en el camino antiguo hacia Aroche, se encuentra la Ermita del Calvario.

Otros lugares de obligada visita en este municipio serrano son la Casa Mudéjar del S. XV, la plaza de toros de 1854 o las innumerables fuentes que riegan sus calles y plazas. También es recomendable visitar los vestigios del desarrollo industrial y minero en Valdelamusa y San Telmo.

Las Jornadas Medievales se celebran el segundo fin de semana de agosto en el castillo.

La oferta festivo-cultural de Cortegana, incluye actividades a lo largo de todo el año destacando las Jornadas Medievales el segundo fin de semana de Agosto (las más antiguas de Andalucía), declaradas recientemente Fiestas de Interés Turístico y albergando el único festival internacional de Música Celta del sur de España por el que pasa cada año los artistas más importantes del panorama internacional en este género; la Romería de San Antonio de Padua (de las más multitudinarias de nuestra comarca) y la Semana Santa, considerada de las más relevantes de la provincia.

Destacar las fiestas patronales consagradas a Nuestra Señora de la Piedad. Procesiona el 8 de septiembre por las calles de Cortegana con gran sentimiento entre sus habitantes y allegados. En los días sucesivos tiene lugar la Feria, donde el ambiente se manifiesta durante cuatro días entre casetas y atracciones. Este año, esta fecha contará con un hecho histórico que se sumará a tan importante celebración, la salida de la etapa de la Vuelta Ciclista a España que recorrerá la provincia de Huelva.

En cuanto a la gastronomía , debemos destacar los productos ibéricos de cerdos criados en libertad en las múltiples y frondosas dehesas que tiene esta localidad serrana.