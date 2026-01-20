Puerto de Huelva, una nueva puerta al turismo náutico y de cruceros

En la terminal de pasajeros se ha puesto en marcha una nueva doble rampa Ro-ro que permite operar a cuatro buques tipo ferry a la vez.

El Puerto de Huelva acude a FITUR 2026, la Feria Internacional de Turismo, que se celebra entre los días 21 y 25 de enero en IFEMA Madrid con una propuesta firme: consolidar su posición como destino para el turismo náutico, de cruceros y pasajeros, a lo que se suma su apuesta de integración puerto-ciudad para abrir sus espacios al disfrute turístico y ciudadano. Para ello ha iniciado un proceso de recuperación y puesta en valor de su patrimonio histórico, que fomentará el turismo cultural, industrial y minero.

La delegación onubense, encabezada por el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, dará a conocer en FITUR mediante encuentros con empresas, instituciones, touroperadores y navieras, los últimos proyectos, acometidos en el marco puerto-ciudad, que marcarán un punto de inflexión en la relación del puerto con su entorno urbano y con el sector turístico.

La escultura de Miss Withney, en la Punta del Sebo

Proyecto de Remodelación del Muelle de Levante

El ambicioso proyecto de remodelación del Muelle de Levante representa la piedra angular de esta transformación de todo el frente portuario, llevada a cabo por el Puerto de Huelva. Situado a escasos minutos del centro de Huelva, este enclave estratégico está llamado a convertirse en un espacio de atracción turística y de nuevas inversiones, con más de 80.000 m² destinados a usos comerciales, deportivos, culturales y de ocio.

Además, el Muelle de Levante alberga ya la Marina del Odiel, la primera marina urbana de Huelva, que avanza en su desarrollo con una dársena norte con 260 atraques operativos, modernos servicios auxiliares y una proyección final de 400 atraques y 96.000 m² de instalaciones dedicadas al deporte náutico, el ocio y la restauración.

Patrimonio industrial y legado cultural: un valor turístico en auge

El Puerto de Huelva ha culminado la unión del Muelle de la Compañía Río Tinto, un icono histórico que conecta el pasado minero e industrial de Huelva con su presente turístico.

Este muelle, situado al inicio del Paseo de la Ría, se integra en la estrategia de recuperación del patrimonio portuario que convierte al Puerto de Huelva en un espacio único donde convergen la ría como espacio natural, su patrimonio histórico y su apuesta de acercar el puerto a la ciudad.

Asimismo, el Puerto onubense ha finalizado la rehabilitación del Muelle de Tharsis, un histórico cargadero de mineral, que se adentra en la ría.

En cuanto a las relaciones de Huelva con el continente americano, se ha recuperado el entorno del Monumento a Colón, donde se ha inaugurado una escultura en homenaje a la artista Gertrude Vanderbilt Whitney, autora del monumento, reproducida a partir de la fotografía tomada el día de su inauguración en 1929. Un reconocimiento a la artista que vinculó su obra al puerto y al encuentro entre culturas.

Marina del Odiel

Cruceros luxury en el corazón de la ciudad

La estrategia del Puerto de Huelva apuesta firmemente por el segmento luxury del turismo de cruceros. Por ello, la remodelación del Muelle de Levante impulsará la llegada de buques de pequeño porte y megayates, perteneciente a este segmento, cuyos pasajeros buscan experiencias exclusivas y personalizadas.

Esta ubicación privilegiada permite que los cruceristas lleguen directamente al centro de la ciudad, contribuyendo así a dinamizar el comercio, la hostelería y las actividades culturales. Igualmente, ofrece un balcón privilegiado a la ría de Huelva y al Paraje Natural Marismas del Odiel, Reserva de la Biosfera.

Conexión marítima Huelva-Canarias

Otro de los pilares de la presencia en FITUR es el refuerzo de las conexiones marítimas Huelva-Canarias, operadas desde la moderna terminal de pasajeros del Muelle Sur, donde se ha puesto en marcha una nueva doble rampa Ro-ro, que unida a la ya existente, permite operar a cuatro buques tipo ferry a la vez, facilitando la operativa portuaria.

Durante su participación en el certamen, los representantes del Puerto de Huelva mantendrán reuniones con navieras de cruceros, compañías de pasaje y touroperadores. El objetivo común se centrará en atraer nuevas escalas de cruceros, pasajeros de la ruta Huelva-Canarias y crecer como destino náutico.

El Puerto de Huelva participa en la muestra en el Pabellón 10, dentro del espacio expositivo de Puertos del Estado.