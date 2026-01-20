Rincón de la Victoria, un destino para todo el año

Durante décadas, Rincón de la Victoria fue conocido como ese municipio tranquilo junto al mar que muchos elegían para pasar unos días de sol y playa. Hoy, este concepto ha cambiado radicalmente, dando paso a un destino turístico integral, capaz de seducir al visitante durante los doce meses del año y de reivindicar una identidad propia dentro de la Costa del Sol.

Así, la ciudad malagueña se presenta como ejemplo de transformación turística basada en una estrategia clara: poner en valor su patrimonio, diversificar la oferta y romper definitivamente con la estacionalidad.

Con casi ocho kilómetros de litoral, por supuesto, el sol y la playa siguen siendo uno de los grandes atractivos de Rincón de la Victoria. Sin embargo, a este se une una oferta que combina cultura, historia, naturaleza, deporte y gastronomía. Uno de los pilares de esta transformación es su patrimonio histórico y cultural, encabezado por lo que el Ayuntamiento define como el “tridente patrimonial”. La Cueva del Tesoro, única de origen marino visitable en Europa y una de las tres existentes en el mundo, se ha convertido en un símbolo y en un reclamo internacional, avalado por el prestigioso Traveler’s Choice Award. A escasos metros, la Cueva de la Victoria ofrece una experiencia diferente, ligada al turismo activo y deportivo, donde el visitante puede adentrarse en un espacio con pinturas rupestres de más de 30.000 años. Completa este conjunto Villa Antíopa, un yacimiento romano del siglo III d.C. recuperado y abierto al público que permite viajar al pasado de la zona. A ello se suman otros enclaves, como las torres almenara y una antigua casa fuerte (Bezmiliana) reconvertida en uno de los centros expositivos más relevantes de la provincia.

Unas impresionantes vistas de este municipio malagueño.

La evolución turística también se refleja en la mesa. El tradicional pescaíto frito y el pescado a orillas del mar siguen siendo señas de identidad, pero la propuesta gastronómica ha crecido y se ha diversificado gracias al impulso de empresarios locales y al apoyo municipal. Actualmente, Rincón de la Victoria ofrece una cocina capaz de atraer a un público cada vez más exigente.

Por otro lado, uno de los grandes valores diferenciales del municipio es su equilibrio entre costa y montaña y un calendario cultural que refuerza la idea de un destino activo los doce meses. Un ejemplo de ello, en septiembre, Benagalbón -el único núcleo de ‘pueblo blanco’ del municipio- acoge el Concurso Tradicional de Verdiales, una cita multitudinaria que celebra una de las expresiones musicales más auténticas de Málaga. Y durante el verano, el auditorio municipal se llena de vida con el festival Noches de Verano, que ofrece conciertos todos los fines de semana entre junio y septiembre o el también Festival de Música Internacional Cueva del Tesoro.

Sin duda, Rincón de la Victoria es un destino para descubrir, disfrutar y repetir. Un municipio que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

