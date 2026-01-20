Roquetas de Mar, de luz y vida

Hay lugares que no se explican, se sienten. Roquetas de Mar es uno de ellos. Un destino donde la luz marca el ritmo de los días y la vida se disfruta sin prisa, entre el mar, los paseos compartidos y una forma de estar que se contagia. Esa es la esencia de “Roquetas de Mar, de luz y de vida”, la campaña con la que el municipio se presenta en FITUR 2026 y que invita al turista y al visitante a descubrir un destino donde se respira Mediterráneo

Roquetas de Mar se presenta ante el viajero como algo más que un destino vacacional. La nueva propuesta promocional impulsada por el Ayuntamiento pone el acento en la identidad del municipio y en su forma de entender la vida junto al mar, combinando paisaje, cultura, bienestar y tradición. Lejos de los mensajes apresurados, esta campaña invita a descubrir un lugar donde el tiempo se disfruta con calma. Un destino donde la luz no solo ilumina el paisaje, sino también una manera de estar, de compartir y de vivir el día a día.

Roquetas de atardeceres: Cuando la luz marca el ritmo del día

Hablar de Roquetas de Mar es hablar de luz. De amaneceres tranquilos y de atardeceres que transforman el horizonte en un espectáculo cotidiano. El sol se convierte aquí en un símbolo de bienestar y equilibrio, acompañando cada momento y marcando el ritmo natural de los días.

Desde el Paseo marítimo de Aguadulce hasta el entorno del Castillo de Santa Ana, pasando por la urbanizacion y Playa Serena la luz envuelve cada rincón y convierte lo cotidiano en una experiencia memorable y sensorial. Los atardeceres frente al mar invitan a detenerse, a observar y a reconectar con un ritmo más sereno. Esa luz mediterránea, presente durante todo el año, es una de las razones por las que quien visita Roquetas de Mar siempre encuentra un motivo para volver.

Roquetas de encuentro: Un destino que se comparte

Roquetas de Mar es también un lugar de encuentros. De conversaciones al caer la tarde, de paseos compartidos y de plazas que se llenan de vida. La actividad cultural y social del municipio se ha convertido en uno de los grandes atractivos del destino.

La programación cultural, con música y grandes conciertos, teatro, fiestas tradicionales y actividades al aire libre ofrecen propuestas pensadas para todos los públicos como por ejemplo el programa estrella “ A pie de Calle” con un centenar de actividades gratuitas que incluyen teatro, cine o proyecciones de películas en distintos enclaves de la ciudad desde Aguadulce hasta la Urbanización. Espacios como el Teatro Auditorio o el propio paseo marítimo se transforman en puntos de reunión donde la cultura se vive de forma cercana y participativa.

En Roquetas de Mar, el ocio no se consume: se comparte. De cara a los próximos meses artistas como Pablo López, Aitana El último de la Fila actuarán en la ciudad haciendo que la cultura sea un atractivo turístico más de la ciudad.

Roquetas de naturaleza: El Mediterráneo andaluz más auténtico

La naturaleza forma parte esencial del carácter de Roquetas de Mar. La Reserva Natural de Punta Entinas-Sabinar se presenta como uno de los grandes tesoros del municipio: dunas, lagunas, aves migratorias y playas vírgenes que muestran el lado más puro del litoral.

Caminar por sus senderos, observar aves o descubrir playas tranquilas es una invitación a disfrutar del entorno con respeto. A ello se suman los fondos marinos y los campos de posidonia, auténticos jardines submarinos que refuerzan el compromiso del municipio con un turismo sostenible y consciente.

Roquetas de ritmo y vida activa: Moverse también es descansar

Roquetas de Mar propone un equilibrio natural entre actividad y descanso. El golf junto al mar, las rutas ciclistas, los senderos costeros y los deportes náuticos convierten al municipio en un destino ideal para quienes entienden el bienestar como una forma de vida activa.

La amplia red de instalaciones deportivas y los espacios naturales hacen posible mantenerse en movimiento sin renunciar a la calma. Un destino pensado tanto para escapadas como para estancias prolongadas, donde cada visitante puede encontrar su propio ritmo

Roquetas de sabor y sobremesa: Tradición marinera y productos de la tierra

La gastronomía es uno de los grandes reflejos de la identidad roquetera y de la tradición marinera andaluza que ha marcado su historia, origen y desarrollo. En sus cocinas conviven el sabor del mar y la riqueza de la tierra, con productos que llegan cada día desde la lonja y desde la huerta cercana.

Pescados y mariscos frescos, junto a frutas y hortalizas cultivadas bajo el sol del Poniente almeriense, dan forma a una cocina honesta y reconocible, profundamente mediterránea. Chiringuitos a pie de playa, restaurantes familiares y propuestas gastronómicas de mayor elaboración convierten la mesa en una experiencia que habla de tradición, producto y saber hacer y que durante el 2025 ha presumido de su denominación como Ciudad Gastronómica.

Compartir mesa, alargar la sobremesa y disfrutar sin prisa es también una forma de entender Roquetas de Mar. Una gastronomía que no solo alimenta, sino que conecta con la cultura local y se consolida como un atractivo turístico de calidad.

Un destino que se vive todo el año

Roquetas de Mar se presenta en FITUR 2026 como un destino auténtico, cercano y accesible. Una ciudad que ha sabido crecer sin perder su esencia, que cuida de su entorno, sus tradiciones y que mantiene una hospitalidad sincera y acogedora con quienes la visitan. Con cerca 16 kilómetros de playas amplias y limpias dotadas de equipamientos accesibles, inclusivos y de última generación que giran en torno a la sosteniblidad.

“Roquetas de Mar, de luz y de vida” es una forma de definir la identidad roquetera, de sus vecinos. De luz que acompaña cada día, de atardeceres que se disfrutan sin prisa, de encuentros que se repiten y se recuerdan, de naturaleza viva, de sabor a mar y a tierra, de tradición compartida y de vida en la calle.

Roquetas de Mar es, en definitiva, un destino con muchas razones para ser visitado. Un lugar que se disfruta más allá del verano y que ofrece experiencias auténticas durante los 365 días del año. Porque aquí el Mediterráneo no se visita: se siente, se comparte y se vive al natural, porque Roquetas lleva el Mediterráneo andaluz en su nombre : de Mar, de atardeceres, de sabor, de naturaleza..

Roquetas de siempre, de Mar. De toda la vida