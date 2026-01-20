Trigueros, historia milenaria en la tierra llana de Huelva

Trigueros, una villa que guarda entre sus campos, calles y monumentos un legado histórico y cultural de enorme valor. Un destino que invita a ser descubierto con calma, ofreciendo al visitante una experiencia auténtica en la que el pasado más remoto convive con la vida cotidiana de un pueblo orgulloso de su identidad.

Trigueros es referente internacional del megalitismo gracias al Conjunto Megalítico de Soto, uno de los espacios prehistóricos más sobresalientes del sur de Europa. Su máximo exponente es el Dolmen de Soto, una construcción funeraria con más de cinco mil años de antigüedad que impresiona por sus dimensiones, sus grabados simbólicos y por el extraordinario fenómeno de luz que se produce durante los equinoccios, cuando el sol recorre su largo corredor. Junto a él, Soto 2 y Soto 3 aguardan aún a revelar muchos de sus secretos, configurando un paisaje arqueológico que continúa siendo objeto de estudio y admiración.

Muy pronto, esta experiencia se verá enriquecida con la apertura del CIMO, un espacio concebido para ofrecer una lectura didáctica y accesible del fenómeno megalítico en la provincia de Huelva. Este centro convierte al Dolmen de Soto en cabecera y punto de referencia de la red de dólmenes onubenses, reforzando el papel de Trigueros como enclave clave para comprender la prehistoria del territorio.

A sus megalitos, se incluyen otros recursos turísticos donde se puede observar la huella romana del municipio, así como su legado medieval.

En Trigueros es posible admirar el paso del hombre por la historia de la humanidad. A sus megalitos, se incluyen otros recursos turísticos donde se puede observar la huella romana del municipio, así como su legado medieval, tras la conquista castellana de 1262, cuando pasó a formar parte del concejo de Niebla y posteriormente de su condado, hasta alcanzar su independencia el 11 de julio de 1678. De esa evolución histórica da fe la Iglesia de San Antonio Abad, templo gótico-mudéjar , muy del estilo de las construidas por Alfonso X el Sabio, que preside la Plaza de España y se erige como uno de los grandes iconos patrimoniales del municipio.

El Dolmen de Soto es punto de referencia de la red de dólmenes onubenses.

Desde este núcleo urbano se despliega un conjunto de edificios y espacios que narran la importancia cultural de Trigueros, como el Antiguo Colegio Jesuita de Santa Catalina, la Plaza y el Convento del Carmen, la Capilla de San Antonio Abad, la Iglesia de la Misericordia o la Casa Museo de Juan Vides. Todo ello se integra en un entramado de calles vivas, donde la hospitalidad de sus gentes, la gastronomía ligada al producto local, la tradición ganadera del toro bravo y un clima amable durante gran parte del año completan la experiencia.

Trigueros se presenta así como un destino que emociona, sorprende y deja huella. Un lugar donde la historia se pisa, se mira y se siente, confirmando por qué es considerada, con pleno derecho, la joya de la tierra llana de Huelva.