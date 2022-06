MBAs, másteres y posgrados avalados por rankings internacionales y alta empleabilidad

La transformación digital unida a otras situaciones como la pandemia, ha provocado una gran demanda de perfiles, entre los que destacan los perfiles comerciales formados en marketing digital, o los que combinan la idea de negocio con la tecnología, la ingeniería y los datos.

Vivimos un punto de inflexión en la educación, y ESIC Business & Marketing School apuesta por formar esos nuevos perfiles que demanda la actualidad a través de máximas como la adaptación, motivación y talento, valores como el rigor profesional o la honestidad, y la excelencia. Sus MBAs están acreditados por AMBA (Association of MBAs), una certificación que solo logra obtener el 2% de las escuelas de negocio del mundo. ESIC está presente en Europa, Asia, América, África y Oceanía, en más de 40 países y con más de 120 acuerdos con otras universidades.

Desarrolla una robusta labor de Responsabilidad Social con su Proyecto de Diversidad, Igualdad e Inclusión, su extensión solidaria MásESIC o su patronato en la Fundación Bequal, entre otros. Esta labor está reconocida por Merco España, que la sitúa en el puesto #1 en “Escuelas de Negocios y Universidad con mayor responsabilidad y gobierno corporativo”.

Algunos de los últimos datos que respaldan la calidad académica de ESIC son el puesto #1 como “Líderes en Transformación Digital” en el Ranking de Innovación Educativa de El Economista, la #22 mejor business school del mundo según América Económica en la categoría “MBA Global 2022”, o la número #3 como mejor escuela de negocios de 2022 en programas para recién licenciados y jóvenes profesionales según Forbes. Además, es la 2ª escuela de negocios con mejor reputación del país según Merco España.

Para facilitar la formación, ESIC Sevilla ofrece un servicio con múltiples becas y ayudas económicas, además de facilidades de financiación para estudios y recursos como bolsa de empleo con más de 2.000 ofertas anuales.

Executive MBA [EMBA]

Para perfiles senior, su plan de estudios está formado por asignaturas de management (innovación, pensamiento crítico en toma de decisiones, liderazgo consciente, ética empresarial…), asignaturas de especialización (finanzas, marketing, cultura empresarial, nuevas tecnologías, gestión del talento…), asignaturas elegibles (asignaturas de categoría, asignaturas de preparación para certificación o business study tour) y un Trabajo Fin de Máster tutorizado que consiste en elaborar un Plan de Negocio para la empresa específica del alumno.

Su ratio de empleabilidad al año de haber terminado el programa es del 97% y, en definitiva, está diseñado para preparar a los futuros directores de negocio para que maximicen el valor económico y social de las empresas y comunidades en las que compitan, sabiendo liderar a todos los stakeholders hacia una empresa innovadora, rentable y más sostenible en todos los sentidos.

Másteres y postgrados en Marketing

ESIC Sevilla ofrece el Máster en Marketing Digital [MMD] con un plan formativo que cubre todas las disciplinas del marketing digital con la que además se obtiene doble titulación europea de ESIC y FEDMA: Máster en Marketing Digital otorgado por ESIC y European Diploma in Digital Marketing otorgado por FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing) y su versión en inglés en el Master in Digital Marketing [MDM]; y el Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial [GESCO], de gran prestigio empresarial y primer puesto en rankings en los últimos 15 años.

Otros postgrados y másteres para la excelencia profesional

ESIC Sevilla imparte programas con contenidos adaptados a la realidad más actual. Son el Máster en Dirección de Personas y Recursos Humanos [DRHO], el Máster en Finanzas [MDF], y el Postgrados en Dirección de Ventas [PSDV]. En el ámbito de la Tecnología la escuela ofrece el Postgrado en Big Data & Business Analytics [PSBD], en el que se trabajan las técnicas analíticas más demandadas por las empresas aplicadas al negocio, la cultura data driven en la toma de decisiones, y las herramientas más destacables del ecosistema Big Data, todo esto con el objetivo de formar profesionales líderes de proyectos Big Data.

Sobre su claustro de profesores, la escuela explica: “buscamos la excelencia de nuestros alumnos y docentes, nuestros profesores son personas reconocidas en el mundo académico y el profesional, donde ocupan puestos directivos y de responsabilidad en empresas de ámbito nacional e internacional”.

Invitación a ESIC Summer Night

Para dar la bienvenida al verano, ESIC Sevilla celebra de la 3ª edición de ESIC Summer Night, un Open Day en su formato más fresco el 30 de junio de 20:00 a 21:30 en el campus. Los asistentes conocerán todo sobre la escuela, conectarán con profesionales y marcas de éxito, y disfrutarán de música, cóctel y sorteos. La inscripción está abierta en la agenda de eventos de ESIC Sevilla.

