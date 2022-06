42, un centro gratuito para aprender a programar y lograr empleo

Las empresas están buscando programadores hasta debajo de las piedras. Los necesitan para poder desarrollar todo el proceso de transformación digital de sus compañías y no quedarse atrás en materias clave como el 5G, el blockchain, la ciberseguridad, el Big Data o el internet de las cosas entre otras tecnologías presentes y futuras. En definitiva, para poder seguir siendo competitivos.

No es fácil hallar programadores porque están prácticamente contados, pero eso está cambiando y uno de los principales artífices es la Fundación Teléfonica a través de sus campus 42, donde enseñan a programar de forma gratuita a todo aquel que lo desee y que pase unas pruebas previas, las llamadas piscinas.

Ahora mismo hay cuatro campus 42 en España y uno de ellos está en Málaga. Fue inaugurado el pasado 18 de abril de forma oficial por el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, colaboradores de la iniciativa.

"Esto no es un sitio más, esto cambia vidas y la vida de Telefónica", explicó el presidente de Telefónica, quien afirmó que "sabía que iba a ser un éxito en Málaga porque al día siguiente de anunciarlo en prensa ya tenía una carta del alcalde de Málaga pidiéndolo". Álvarez-Pallete subrayó que "ninguna generación" ha convivido con la acumulación de tecnología existente en la actualidad y detalló que "esto acaba de empezar porque la verdadera revolución es la inteligencia artificial que va a cambiar todo".

El presidente de Telefónica recalcó que esta nueva revolución tecnológica ha pillado a Málaga, Andalucía y España bien preparada "porque hay más fibra aquí que en toda Alemania" y eso abre "oportunidades", aunque también destacó la necesidad de acabar con la asimetría y la desigualdad de oportunidades en la formación, para lo que se crea 42, que es una idea nacida en Francia y que Fundación Telefónica está extendiendo por España con la presencia, por ahora, de cuatro centros en Madrid, Barcelona, Urduliz- Vizcaya y Málaga.

42 Málaga es presencial y gratuito, está abierto 24 horas los siete días a la semana y sigue una innovadora metodología basada en proyectos, que utiliza la gamificación y el aprendizaje entre iguales, donde los estudiantes aprenden a su ritmo, de manera colaborativa unos de otros. La inscripción está permanentemente abierta en 42malaga.com, no hay límite de edad (18 años) y no se requiere ni formación ni conocimientos previos de programación. Al margen de la programación pura y dura, se fomentan otra serie de habilidades como la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo, la comunicación o la presentación de proyectos. Aquellos que quieran formar parte tendrán nuevas oportunidades en breve con la convocatoria de las siguientes piscinas el 4 de julio y el 8 de agosto de 2022 con 180 participantes en cada uno, y se hará una selección. No estaba previsto, pero es tal el interés que el 17 de octubre habrá otra piscina más.

Formarse en un centro como 42 garantiza prácticamente un puesto de trabajo. Un buen ejemplo es Teresa, una mujer de 45 años con tres hijos que empezó el curso en abril y que, según explicó, "esta semana voy a firmar un contrato con una consultora informática". Los estudiantes apenas llevan unas semanas de estudio y están todavía verdes. Sin embargo, algunos que tenían algo más de experiencia ya han sido contratados y el resto no debería tener problema porque, según explica Luis González, director del centro, “ya han venido responsables de 200 empresas nacionales e internacionales a visitarnos, a conocer qué hacemos y a los participantes”. González subraya que, pese a que hay que dedicarle muchas horas, “es una inversión que cambia vidas porque hay un 100% de empleabilidad”.

El interés de las empresas se muestra de muy diversas formas. Este pasado 9 de junio, por ejemplo, la consultora francesa Talan, ubicada en Málaga TechPark, organizó un reto entre los estudiantes de 42 y el vencedor obtuvo como premio un contrato con esta empresa. “Recibimos peticiones diarias de empresas y casi todas las compañías quieren contratarlos”, subraya González.

El director de 42 Málaga indica que lo normal es que, para ser un programador en condiciones, se dedique en torno a un año y medio de formación. Las instalaciones son inmensas. 2.400 metros cuadrados en el edificio del Polo Digital de Tabacalera donde hay tres grandes galerías con un total de 210 ordenadores, así como zona de ocio, algunas oficinas y unas grandes literas. Al pasear se observa a personas de todas las edades, aunque la media está en torno a los 30 años. Solo un 20% son mujeres, un aspecto que quieren mejorar desde el campus y, para ello, el 20 de junio han organizado un taller de una semana con 60 plazas solo para mujeres para enseñarles herramientas para hacer un sitio web. El 11 de julio habrá otro taller, en este caso de ciberseguridad, también con 60 plazas, pero éste será mixto y tendrá una duración de ocho semanas.