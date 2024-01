Huelva, un destino integral que ofrece experiencias variadas y auténticas

Un año más, el crecimiento económico y social de la provincia de Huelva se ve lastrado por un, más que evidente, déficit de inversión pública en infraestructuras. Su posición periférica puede haber sido una de las causantes de esta deuda histórica, haciéndola menos competitiva frente al resto de provincias.

Aparte del escenario común generado por la pandemia de la COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y la alta inflación, el sector turístico onubense ha debido hacer frente a unas deficientes infraestructuras de comunicación y a un fuerte componente estacional. A pesar de ello, el sector onubense ha conseguido resistir, no sin muchas dificultades, logrando un récord de turistas en 2022 (3.205.188) y recuperando el nivel de empleo turístico que tenía antes de la pandemia. De este modo, junto a Cádiz, Jaén y Sevilla, se ha posicionado como una de las provincias andaluzas con un número de turistas superior al alcanzado en niveles prepandemia. En 2023, a falta de los datos del mes diciembre, se registraron 1.113.932 viajeros en establecimientos hoteleros, cifra que supera a la cifra registrada para todo el año 2022 (1.083.911). No obstante, no todo son cifras positivas y la estancia media ha caído un 22,8 % con respecto a niveles prepandemia.

Junto al enorme esfuerzo realizado por los empresarios turísticos de la provincia, estas cifras crecientes también se deben a que Huelva se erige como un destino integral y se distingue por ofrecer experiencias turísticas variadas y auténticas. Desde el turismo de sol y playa hasta el turismo deportivo, ornitológico, gastronómico y cultural, la provincia satisface los gustos más diversos. La conexión con la naturaleza, la riqueza cultural y la exquisita gastronomía local contribuyen a que los visitantes vivan experiencias memorables. A ello se une que el 30,3 % del territorio provincial se cataloga como espacio natural protegido, superando con creces al de Andalucía (18,9%) y al de España (12,6%), siendo su principal seña de identidad el Parque Nacional de Doñana.

No obstante, para mejorar la competitividad no solo se debe apostar por la transformación digital y la sostenibilidad, tanto del destino como de las empresas turísticas, sino que, también, es necesario que las administraciones públicas inviertan en infraestructuras de comunicación que faciliten la llegada de turistas a Huelva. Como ejemplo, la autovía A-49, que conecta Huelva con Sevilla, es una vía en la se producen más de medio millón de desplazamientos diarios, representando un tercio del total andaluz y ocupando el segundo lugar de Andalucía tras la autovía que une Sevilla y Cádiz. Sin embargo, y a pesar de la congestión de la vía y del impacto del uso de vehículos de combustión en el medioambiente, los ciudadanos siguen prefiriendo la movilidad por carretera, dado que la conexión mediante un tren de alta velocidad (AVE) sigue siendo una promesa incumplida. El ciudadano considera, de este modo, que no existe una alternativa de transporte válida por vía férrea, ya que en un trayecto de unos 110 km entre Huelva y Sevilla se tarda algo más de hora y media en completarlo. Eso cuando no se producen incidencias motivadas por accidentes y continuas averías. A ello hay que añadir que el número de convoyes diarios oscila entre 3 y 4 dependiendo de las fechas, lo cual es claramente insuficiente.

En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, Huelva continúa siendo la única provincia costera española, junto a Lugo, sin aeropuerto, a pesar del interés, de sectores como el turístico o el agrícola. El proyecto se lanzó hace casi 20 años en un formato mixto (público-privado), aunque acabó en un formato 100 % privado, y nada se sabe de la tramitación burocrática necesaria para su aprobación.

Por lo que respecta a la conectividad marítima, la llegada de cruceros hasta el Muelle de Levante, a escasos 10 minutos andando al centro de la ciudad, está limitada a embarcaciones de poca capacidad debido al escaso calado de la Ría del Odiel. Esto ha motivado que, aunque se haya aumentado el número de pasajeros respecto a 2019, su cifra en 2022 (2.001 pasajeros) sea testimonial respecto la cifra global de turistas llegados a la provincia.

A pesar de los factores en contra descritos, la provincia ha demostrado que el turismo supone una apuesta firme de futuro, por lo que es necesario que todos los actores implicados sigan abogando por la inversión en infraestructuras como elemento clave para impulsar su desarrollo económico y turístico.