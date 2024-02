La Universidad de Almería pone su potencial al servicio de una agricultura sana y sostenible

Desde hace ya tres décadas, el potente sistema agroalimentario del sureste español tiene en la Universidad de Almería un aliado estratégico de primer orden para seguir mejorando sus niveles de eficiencia, así como su rentabilidad, y, no menos importante, reducir su impacto en el medio ambiente y asegurar la producción de frutas y hortalizas con plenas garantías para el consumo.

El conocimiento altamente especializado que generan los investigadores de la UAL tiene como objetivo prioritario la transferencia al tejido productivo del entorno, contribuyendo así a que la agroindustria de esta zona del sur de Europa, muy enfocada al comercio exterior, eleve cada día más sus estándares de calidad, sostenibilidad y seguridad para los consumidores.

Uno de los recientes proyectos de i+D+i desarrollados en el contexto de la investigación de la UAL, concretamente por el Grupo de Residuos de Plaguicidas, es el que tiene como objetivo evaluar la contaminación química en cultivos de invernadero mediante el riego con agua regenerada. Bajo el título en inglés de Impact of the use of reclaimed water for the irrigation of greenhouse crops: MPs, pesticides and emerging pollutants (CERTAIN), y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, este proyecto ofrece respuestas a uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la horticultura en el sureste español: la escasez de agua.

Este área, reconocida por sus extensivos cultivos de frutas y verduras en invernaderos, se ha visto gravemente afectada por sequías recurrentes y un aumento en la demanda de agua. La situación actual presenta una amenaza seria para la sostenibilidad de la agricultura en la región, poniendo en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones agrícolas y la economía de toda la zona.

Las aguas regeneradas cumplen con los estándares

Las aguas regeneradas son aguas residuales previamente tratadas que, tras un proceso de purificación avanzada, se transforman en una fuente viable y segura para el riego agrícola. A pesar de que ha existido cierta reticencia hacia su aplicación debido a inquietudes sobre la calidad y posibles riesgos para la salud, los progresos tecnológicos en los sistemas de tratamiento y purificación han demostrado que las aguas regeneradas pueden cumplir con los estándares necesarios para su empleo en la agricultura, según pone en evidencia la citada investigación.

Los expertos de la UAL que han realizado este estudio, liderados por María Jesús Martínez Bueno como Investigadora Principal (IP) y por Amadeo Rodríguez Fernández-Alba como director del grupo, concluyen que es importante llevar a cabo campañas para informar adecuadamente a los consumidores sobre las ventajas y controles de esta práctica. En este sentido, recuerdan que es fundamental una mayor investigación y desarrollo en la aplicación de aguas regeneradas en la horticultura del sureste español. La adopción de esta práctica no solo contribuiría a mitigar la crisis hídrica, sino que también reduciría la presión sobre las fuentes de agua convencionales y ayudaría a preservar los ecosistemas naturales locales.