Andalucía, un ingrediente indispensable para nuestras recetas navideñas

Los productos de la tierra son protagonistas en los menús programados para estas fechas tan señaladas. Andalucía siempre se ha decantado por su primavera, una estación del año en la que la comunidad reluce más que nunca. Ahora bien, llegan fechas muy señaladas en las que la Navidad toma protagonismo, tanto en los hogares como en los fogones. Las cocinas vuelven a reinventarse para recrear platos de ensueño, eso sí, con los majestuosos productos que esta tierra ofrece.

Para los eruditos de la gastronomía elaborar un menú navideño es bien sencillo, pero para otros puede ser toda una odisea. Para empezar, debemos tener claro que nuestros mercados y tiendas tradicionales nos ofrecerán todo lo necesario para enamorar el paladar de nuestros familiares e invitados. Además, como ya hemos comentado, la materia prima de Andalucía es única y singular, por lo que el éxito está asegura si se tiene, al menos, un poco de arte culinario.

Aun así, las ideas desde otro punto de vista nunca son malas consejeras. En la mesa no debe faltar la pluralidad. El mar y la montaña tienen que estar presentes sobre el mantel. Los mariscos, chacinas, pescados y carnes no están reñidos y cada uno debe tener su momento durante la velada.

Para que no se convierta en un quebradero de cabeza el preparar el festejo, los entendidos en la materia no quieren abandonar a sus pupilos y han decidido otorgar cierta ventaja a estas recetas tradicionales. Vamos allá con un menú compuesto por cuatro platos muy sencillos de cocinar, pero que no defraudarán a nadie por la calidad ede la materia prima anzaluza. Eso sí, siempre deberán ir acompañados de buen queso y jamón