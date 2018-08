Docline o cómo llevar al médico en el teléfono móvil

Con Docline, los pacientes pueden conectar con una comunidad de profesionales sanitarios a través de videoconsulta y chat sin esperas por motivos de distancia o movilidad.

La startup malagueña, que tiene una trayectoria de más de tres años, está impulsada por Telefónica y Junta de Andalucía a través de su iniciativa de apoyo al emprendimiento de base tecnológica Andalucía Open Future, y en la actualidad está en un proceso de aceleración en el espacio crowdworking La Farola de Málaga, centro que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga.

En la actualidad, Docline cuenta con más de 400 profesionales sanitarios de 22 especialidades, dos grupos hospitalarios privados y 22.000 pacientes. Asimismo, Docline se apoya en su comité científico liderado por médicos de prestigio de todo el territorio nacional.

Docline ha creado un ecosistema digital global de consulta no presencial que conecta a profesionales sanitarios (médicos, psicólogos, enfermeros, matronas y farmacéuticos) con pacientes a través una plataforma de consultas on line 360º (videoconsulta + historia clínica digital + chat + receta on line), que cumple con la RGPD de seguridad de datos de salud. Los usuarios acceden al portal del paciente desde docline.esy solicitan servicios al directorio de profesionales sanitarios.