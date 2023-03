Telefónica y GOfit diseñan el centro wellness del futuro

Telefónica y la cadena de centros deportivos ‘wellness GOfit’, que cuenta con centros en Córdoba,Granada, Málaga y Sevilla, están aplicando soluciones de video analítica basadas en IA para crear un nuevo modelo de gestión que optimice las instalaciones, maximice la inversión en el equipamiento de los centros, planifique mejor los horarios del personal y mejore la experiencia de los usuarios. La solución implantada, basada en la tecnología de la empresa canadiense C2RO e incluida en el portfolio de Telefónica Tech, permite reutilizar las cámaras existentes y procesar las imágenes de video en tiempo real mediante el uso de algoritmos e inteligencia artificial, así como obtener información anonimizada detallada del uso de los clientes de las distintas zonas del gimnasio.

El software de C2RO no utiliza ningún dato biométrico en el procesamiento y análisis de las transmisiones de video; usando un sistema patentado de IA 100% no biométrico para entregar datos altamente precisos. Los datos siempre se recopilan y muestran de forma agregada y anónima. No hay grabación ni almacenamiento de las secuencias de video, lo que garantiza el cumplimiento de las normas de privacidad del RGPD. Gracias a la vídeo analítica, GOfit puede conocer la afluencia en tiempo real de cada uno de sus centros deportivos, el perfilado demográfico de sus clientes, los tiempos de permanencia en las diferentes zonas, la ocupación de las salas y las secuencias de recorrido más habituales; todo ello desglosado por horas y días de la semana para facilitar seguridad y confort.