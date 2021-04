Tutrocito, la solución que apuesta por lo local para la decoración ‘on line’

La empresa sevillana tutrocito.com, una tienda on line especializada en la venta de todo tipo de materiales a medida para el hogar, crece un 20% mensual, demostrando que “la revolución de la compra on line de decoración ha llegado para quedarse”. La empresa, que está siendo acelerada en El Cubo de Sevilla, espacio perteneciente a Andalucía Open Future, la iniciativa de emprendimiento de Junta de Andalucía y Telefónica, apuesta por los proveedores locales para fabricar sus productos. Desde que nacieron, en plena revolución de la compra on line de decoración, crecen a un ritmo cada vez más acelerado. Están en pleno lanzamiento de su nueva campaña, que apuesta por aprovechar espacios como terrazas, balcones y azoteas en el hogar ante la nueva situación. Fue creada en plena pandemia por tres jóvenes emprendedores andaluces. En ese momento, no existía en el mercado la posibilidad de adquirir por Internet este tipo de productos (madera, cristal, etc) y a medida, de esta forma, consiguieron acercar este sector más tradicional y de comercio de proximidad al público, cuando la crisis del Covid-19 generaba un boom del teletrabajo y la compra online.

Con Tutrocito, en sólo un par de clics se pueden encargar los productos con un acabado y medidas personalizados, y recibirlas en casa sin ningún esfuerzo por parte del cliente, convirtiéndose en una solución ante la revolución de la compra online de decoración. Con el lanzamiento de su primera campaña, #TuOfiEnCasa, que aportaba una solución para todas esas personas que dependían del teletrabajo, duplicaron el objetivo de ventas del mes en dos semanas. Desde entonces, experimentan un crecimiento en ventas del 20% mensual. Algunos de sus próximos objetivos son la expansión del equipo español, que se ha duplicado desde su nacimiento, la internacionalización del proyecto y la apertura de una tienda física. Con su nueva campaña para esta primavera, proponen dar una nueva vida y aprovechar espacios como las terrazas y azoteas, que tanta falta nos han hecho durante el confinamiento, con el objetivo de crear un espacio en casa donde disfrutar de forma responsable. Tutrocito es una alternativa para comprar online apoyando el comercio local. Apuesta por la colaboración con comercios andaluces tradicionales como carpinterías, cristalerías o ferreterías, dándoles la oportunidad de digitalizarse y ampliar su alcance.