Amazon lanza en España el servicio de Alexa para personas mayores

Mantenerse conectados, informados y entretenidos, reforzar su autonomía y también, y no menos importante, evitar la soledad no deseada. Son algunos de los beneficios del servicio de Alexa para personas mayores, Alexa Smart Properties for Senior Living, que acaba de empezar a funcionar en España, tanto en residencias como en hogares.

Este proyecto, que permite a los responsables de residencias integrar el asistente de Amazon en sus servicios, está diseñado específicamente para las necesidades de los más mayores. Simplifica el uso y gestión de dispositivos con Alexa integrada, algo que beneficiará tanto al personal de residencias como a voluntarios y familiares de estos mayores.

Mariangela Marseglia, vicepresidenta y directora general de Amazon España e Italia, explicó durante el lanzamiento que esta expansión de las posibilidades de Alexa a mayores y sus cuidadores les permitirá "crear nuevas formas de ahorrar tiempo y personalizar la atención”. “Gracias a la naturaleza intuitiva y accesible de la voz”, continuó, “Alexa puede ayudar y deleitar a los clientes de mayor edad en muchas situaciones, dentro y fuera del hogar”.

Conectividad en las comunidades de mayores

Alexa Smart Properties permite a los residentes de estos centros estar en contacto con sus seres queridos, mantenerse conectados con su comunidad o acceder a información útil del centro a través del dispositivo Echo ubicado en su habitación. Y sus familiares y amigos podrán contactar con ellos para saber cómo están con una simple llamada a través de Alexa.

Sanitas ha sido la primera compañía de este campo en España que ha integrado Alexa Smart Properties en sus centros, primero en dos de sus residencias de mayores en Madrid y, a partir de ahí, planea hacerlo en el resto de instalaciones con las que cuenta en España.

Iñaki Peralta, consejero delegado de Sanitas y Bupa para Europa y Latinoamérica, incidió en los beneficios de un servicio que les permite ofrecer experiencias mejoradas tanto a residentes como al personal, además de crear entornos más conectados. La integración del programa de Alexa, apuntó, “es una muestra de cómo podemos cuidar aún mejor sirviéndonos de alianzas con los mejores servicios digitales, que se suman a funciones digitales como videoconsulta con 15 especialidades médicas y de urgencias 24 horas.

El personal de las residencias puede gestionar el acceso a funcionalidades de Alexa para personalizar la experiencia de los residentes, ofreciéndoles información como horarios de actividades, recordatorios de citas e incluso juegos. Otra de las ventajas es que los cuidadores pueden relacionarse de manera más eficiente con los mayores utilizando las funcionalidades de comunicación de Alexa: anuncios, llamadas de voz y vídeo o mensajes de audio directos a otros dispositivos con Alexa.

En estos espacios, Alexa Smart Properties for Senior Living también puede ayudar a los residentes a lograr una mayor independencia en la gestión del hogar digital, como el control de luces inteligentes, persianas o termostatos, que los usuarios pueden manejar con la voz.

En el hogar

Estas funcionalidades de Alexa Smart Properties for Senior Living están también diseñadas para el cuidado y la asistencia domiciliaria.

El equipo de Alexa en España colabora desde el año 2020 con Cruz Roja para proporcionar soluciones tecnológicas accesibles. Recientemente, Cruz Roja ha anunciado la ampliación a todo el territorio nacional de este programa, que permitirá que 26.000 personas mayores de toda España tengan en casa dispositivos de voz con aplicaciones específicas para favorecer su autonomía y evitar la soledad.

Los mayores podrán así recibir asistencia y acompañamiento por parte de Cruz Roja, y Alexa les ayudará en sus tareas diarias: estar al día de citas médicas, comunicarse con los suyos, poner música o la radio.

María Ángeles Cacereño, coordinadora general de Cruz Roja, ha resaltado que, desde hace más de tres décadas, Cruz Roja impulsa y utiliza en su intervención las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la comunicación para ampliar el alcance de los servicios que presta a las personas en situación de vulnerabilidad.

“La combinación de uso de la voz y la imagen en asistentes de voz con pantalla nos abrió nuevas oportunidades en nuestra acción con los colectivos vulnerables”, dijo. En el caso de las personas mayores, estos dispositivos les permiten acceder a contenidos disponibles en internet, facilitando la superación de la brecha digital. La facilidad de su uso, a través de la voz, facilita la relación entre persona y dispositivo, aplaudieron desde Cruz Roja.

La privacidad de los usuarios

Desde Amazon se destaca que el programa Alexa Smart Properties for Senior Living está diseñado pensando en la privacidad de los más mayores. No es necesario compartir ninguna información personal para utilizar los dispositivos Echo en los que disfrutar de la experiencia y las grabaciones de voz no se guardan.

Cada dispositivo Echo está equipado con múltiples capas de protección de privacidad y los usuarios podrán desactivar los micrófonos en la parte superior de sus dispositivos Echo cuando decidan no interactuar con Alexa.