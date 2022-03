Bruselas y Reino Unido investigan a Google y Meta por abuso de competencia en los anuncios 'online'

La Comisión Europea y Reino Unido han anunciado este viernes sendas investigaciones por una posible violación de las reglas de competencia por parte de Google y Meta (matriz de Facebook), quienes en 2018 alcanzaron un acuerdo que afecta a los servicios de publicidad online y podría haber limitado la competencia de otros competidores.

"Muchos editores apuestan por la publicidad gráfica online para financiar los contenidos que ofrecen en la red a los consumidores", ha advertido la vicepresidenta de Competencia, Margrethe Vestager, quien ha explicado en un comunicado que a Bruselas le preocupa el acuerdo bautizado como Jedi Blue que permitió el acceso del Audience Network de Meta en el programa Open Bidding de Google.

A ojos del Ejecutivo comunitario, tal acuerdo pudo "debilitar o excluir" del mercado publicitario online a un competidor del programa de Google al dificultar que sus anuncios se vieran en sitios web y aplicaciones de editores.

De confirmarse las sospechas de Bruselas, ha indicado Vestager, se trataría de una "restricción que falsearía la competencia" en el mercado comunitario de las tecnologías publicitarias, ya de por si muy concentrado, perjudicando no solo a los competidores sino también a usuarios y publicistas.

