Bruselas pide investigar la cancelación por Apple de la cuenta de Epic Games

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha pedido investigar "con carácter prioritario" la decisión de Apple de cancelar la cuenta de desarrollador de Epic Games y ha advertido de que no va a tolerar "amenazas".

Bajo la Ley de Mercados Digitales, "no hay lugar para que los guardianes amenacen con silenciar a los desarrolladores. He pedido a nuestros servicios que investiguen la cancelación de la cuenta de desarrollador de Epic por parte de Apple como una cuestión prioritaria", dijo Breton a través de su cuenta en X.

"A todos los desarrolladores en la UE y el mundo: Ahora es el momento de dar su opinión sobre los guardianes", añadió el comisario.

