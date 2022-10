Caída masiva de Instagram: problemas para acceder y cuentas bloqueadas

¿Has recibido un aviso de cuenta suspendida al intentar acceder a Instagram? No eres el único. La red social de fotografía propiedad de Meta sufre este lunes una caída masiva que impide el acceso a muchos usuarios, mientras que a otros les muestra una alerta de cuenta suspendida sin que hayan infringido ninguna de las normas de la plataforma.

Según indica la web DownDetector, los problemas de Instagram, que llegan menos de una semana después de la última gran caída de WhatsApp (otra de las aplicaciones de la matriz de Facebook), se extienden por todo el mundo y comenzaron pasado el mediodía de este lunes, hora española.

Por el momento no se han dado explicaciones sobre el fallo, y lo único que Instagram ha comunicado, eso sí, desde su cuenta de Twitter, es que están trabajando para resolver el problema.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown