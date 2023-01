Así puedes usar ChatGPT en tu WhatsApp

¿Sabes lo que es ChatGPT? Se trata de un chatbot lanzado por la empresa de inteligencia artificial OpenIA en noviembre del año 2022. Según Ronald Schmelzer, fundador de Cognilytica, una firma de consultoría y analistas centrada en la inteligencia artificial, describe el GPT-3 como “un modelo de aprendizaje automático de red neuronal, entrenado con datos de Internet para generar cualquier tipo de texto”.

En este artículo te enseñaremos cómo usar ChatGPT en Whatsapp, para que puedas charlar libremente con esta inteligencia artificial de OpenIA.

The @ChatGPTBot is back in action & much better than before.• Tweets an image now which is easier to share/retweet• Works better w/ Twitter's bot rules• Added support for Japanese, Mandarin, and many more non-Western languages! https://t.co/xskFV1Q6c8