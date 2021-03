Cuidado con este mensaje de WhatsApp: Amazon no envía regalos por su aniversario

"Que no, mamá, que no. Que Amazon no está enviando regalos por su aniversario. Díselo al abuelo y a las tías". "Pero me lo ha pasado una amiga que se lo han enviado por Whatsapp". Seguramente este conversación se ha producido últimamente en miles de hogares españoles, que están sufriendo un nuevo caso de phishing. No obstante, Google, Amazon y WhatsApp son las marcas más usadas en este tipo de estafas.

Ni Amazon cumple 30 años, ni están regalando nada. Aunque sea un clásico, hay que seguir insistiendo en este tipo de mensajes y avisos. El mensaje cuenta con un enlace que, al entrar en él y descargar lo que pide, puede instalar un malware en tu móvil y robar tus datos personales, con los graves perjuicios que ello puede conllevar.

Consejos para evitar los phishing

Desde el punto de vista técnico los expertos enumeran algunas cuestiones a tener en cuenta para identificar y protegernos del phishing:

Desconfiar de remitentes desconocidos o de mensajes extraños por parte de una persona a la que no asociarías ese tipo de contenido.

por parte de una persona a la que no asociarías ese tipo de contenido. Desconfiar de promociones, cupones o concursos . Nadie te va a regalar nada porque sí, y mucho menos te va solicitar según qué datos para que esa premio termine de formalizarse. Seguramente el premio para ellos seas tú.

. Nadie te va a regalar nada porque sí, y mucho menos te va solicitar según qué datos para que esa premio termine de formalizarse. Seguramente el premio para ellos seas tú. Pensar antes de cliquear . Se acabó eso de darle al botoncito sin ser consciente de lo que se está pulsando. Primero pensar y después actuar. Primero comprobar que nuestra fuente tiene una dirección segura en https:// o acudir a páginas oficiales para contrastar lo que nos informan

. Se acabó eso de darle al botoncito sin ser consciente de lo que se está pulsando. Primero pensar y después actuar. Primero en https:// o acudir a páginas oficiales para contrastar lo que nos informan Prohibido descargar cualquier tipo de archivo adjunto que nos faciliten. Con casi total seguridad será la fuente de contagio del dispositivo. Y el principio de nuestros problemas para recuperar la normalidad en nuestro dispositivo.

En este caso concreto de Amazon, la URL que aparece anexionada al mensaje no es la oficial de Amazon España y te aseguran un móvil de alta gama por responder preguntas muy sencillas por lo que sería difícil adivinar que no es cierto.

Tras contestar, la página muestra una ruleta donde muestran el dispositivo móvil que puedes ganar. Y le añade un temporizador de tiempo para 'ayudarte' a decidir rápido...y caer en la estafa. Eso sí, si lo haces, las serpentinas que anuncian el premio conseguido igual se traducen en euros perdidos en tu cuenta corriente.

El sistema pide a los usuarios que compartan el mensaje con amigos o grupos de WhatsApp con el fin de obtener el regalo...y de viralizar la cadena de estafa ¡No lo hagas!

Esta no es la primera vez que los ciberdelincuentes utilizan WhatsApp para difundir campañas de phishing. Por ello, antes de entrar a cualquier enlace que te envíen, lo más idóneo es informarse y no meterse de primeras en ella ni seguir los pasos que te mandan.

La mecánica de esta campaña de phishing es muy similar a la que hemos podido ver en otras muchas ocasiones, así que siempre que veas un mensaje de estas características, desconfía, y avisa a la persona que te lo ha enviado para que sepa que está en riesgo. Tu madres, tu abuelo, tus tíos o tus amigos. Ellos también están en riesgo de caer en la estafa.